Политика
RT на русскомСуд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
В сентябре ЦИК Абхазии официально объявила Рауля Хаджимбу президентом страны. Позднее оппозиционер Алхас Квициния подал иск в Верховный суд с требованием отменить итоги выборов. Суд признал законным решение Центризбиркома о победе Хаджимбы, иск Квицинии не был удовлетворён.
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с чего всё началось
В опубликованном на сайте Верховного суда Абхазии решении сказано, что инстанция отменила решение ЦИК об итогах президентских выборов и постановила провести новые.Телеканал 360°19:00
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