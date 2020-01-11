с чего всё началось

В сентябре ЦИК Абхазии официально объявила Рауля Хаджимбу президентом страны. Позднее оппозиционер Алхас Квициния подал иск в Верховный суд с требованием отменить итоги выборов. Суд признал законным решение Центризбиркома о победе Хаджимбы, иск Квицинии не был удовлетворён.

Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента

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Спорт МОК может пересмотреть дела оправданных CAS российских спортсменов Международный олимпийский комитет рассматривает возможность пересмотра дел российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) в 2018 году.

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Политика Посол Салливан надеется на улучшение отношений России и США Отмечается, что новый посол Салливан "надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес".

Политика Протестующие продолжают удерживать администрацию президента Абхазии В Сухуме участники протесты уже третьи сутки удерживают здание администрации президента Абхазии, требуя отставки Рауля Хаджимбы.