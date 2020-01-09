Политика
RT на русскомСуд в Абхазии вновь рассмотрит жалобу на решение по выборам президента
Верховный суд Абхазии дал отвод одному из трёх судей, рассматривающих жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, подтвердившего итоги выборов президента. Как передаёт ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда, жалоба будет вновь рассмотрена новым составом судей.
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Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Футбол
«Саныч, не стреляй!» Милевский рассказал, как Алиев бегал по ночному клубу с автоматом
Бывший форвард киевского «Динамо» Артём Милевский рассказал, как его экс-партнёр по команде Александр Алиев бегал по клубной базе с автоматом.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти из России
"В случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", - говорится в указе.
Шоу-бизнес
Елизавета II могла настоять на уходе принца Гарри и Меган Маркл
По словам эксперта, уход принца Гарри и Меган Маркл может стать хорошим выходом из положения.
Шоу-бизнес
Александр Ревва в четвертый раз женился на своей жене
Российский шоумен Александр Ревва в четвертый раз оформил отношения с одной и той же женщиной – матерью его дочерей Анжеликой Реввой.
Культура
ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»
Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.
Биатлон
Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Общество
Раскрыт секрет кардигана Путина
Спорт
МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
Общество
Самая богатая женщина Африки имеет российское гражданство по рождению
Самая богатая женщина Африки, дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша Изабель душ Сантуш в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону заявила, что всегда сохраняла полученное по рождению российское гражданство.
Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Ранее стало известно, что суд в Абхазии вновь рассмотрит жалобу на решение по итогам выборов президента.
Футбол
Лодыгин покинул турецкий клуб «Газиантеп»
Российский голкипер Юрий Лодыгин покинул турецкий «Газиантеп». Контракт с 29-летним вратарем был расторгнут по обоюдному согласию.
Шоу-бизнес
У Сальмы Хайек лопнуло платье перед вручением кинопремии «Оскар»
В 2003 году церемония вручения «Оскара» могла грустно закончиться для Сальмы Хайек из-за порвавшегося платья перед самым вручением премии.
Космос
Зонд «Паркер» обнаружил на Солнце «кнуты» и воронки
Происшествия
Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве
Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
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Политика
Главы МИД всех стран ЕС призвали США и Иран к сдержанности
Главы министерств иностранных дел 28 государств-членов Евросоюза выступили за деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке, призвав США и Иран к сдержанности.
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ
Во втором сезоне «Ведьмака» покажут персонажей, которые относятся к сексуальным и гендерным меньшинствам.
Происшествия
В подмосковной Кубинке неизвестные расстреляли мужчину и скрылись
В городе Кубинке Московской области неизвестные выстрелили в мужчину из огнестрельного оружия и скрылись, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по региону.
Футбол
Вальверде согласовал свой уход из «Барселоны» в конце сезона
Официально свой пост специалист покинет в июне после завершения сезона. Эрнесто Вальверде возглавляет «Барселону» с 2017 года.
Происшествия
В мурманской больнице операцию по ампутации ноги доверили студентам
Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении врача-хирурга одной из больниц, который доверил студентам четвертого курса проведение операции по ампутации конечности.
Происшествия
Украденные драгоценности Дрезденской сокровищницы попытались продать
Знаменитые сокровища Дрезденской сокровищницы, похищенные в прошлом году, стали всплывать на черном рынке.
Армия и оружие
Трамп заявил, что Иран готовил атаки на четыре посольства США
У Ирана были запланированы нападения на четыре американских посольства к моменту операции Вашингтона по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.