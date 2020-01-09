Верховный суд Абхазии дал отвод одному из трёх судей, рассматривающих жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, подтвердившего итоги выборов президента. Как передаёт ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда, жалоба будет вновь рассмотрена новым составом судей.

Суд в Абхазии вновь рассмотрит жалобу на решение по выборам президента

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