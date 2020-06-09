Земельный суд Зальцбурга приговорил отставного полковника Вооружённых сил Австрии к трём годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил представитель суда Петер Эггер.

Суд в Австрии вынес приговор экс-полковнику за шпионаж в пользу России

Экономика ЦБ поддержал усиление контроля за агентами по приему наличных платежей Платежная компания Qiwi предложила ЦБ усилить контроль за деятельностью платежных агентов, которые принимают наличные платежи от населения, либо вовсе упразднить их как институт и применить единый подход ко всем участникам рынка, выступающим посредниками при приеме платежей. 4

Экономика Экономист Константин Сонин: нужно истратить больше денег В интервью ТАСС один из самых известных российских экономистов, профессор НИУ Высшей школы экономики и Чикагского университета Константин Сонин говорит о прогрессе экономического образования в России, о том, что грубые оценки иногда оказываются пророческими, о серьезности кризиса пандемии и необходимости помогать прежде всего тем, чьи доходы неизбежно упадут.

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости". 898

Происшествия В Одессе обрушился четырехэтажный дом Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Беглов назвал сроки снятия ограничений в Петербурге По сообщению губернатора Петербурга Александра Беглова, следующим этапом смягчения ограничений в городе станет открытие библиотек и возобновление торговли мебелью в магазинах вне ТРЦ. 200

Политика Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". 1,9K

Происшествия Уральский завод отозвал аппараты ИВЛ после пожаров Екатеринбург, 10 июня 2020, 09:38 — REGNUM Уральский приборостроительный завод (Екатеринбург) отозвал аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров, произошедших в российских больницах. 34

Путешествия Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах Границу Гонконга пересекли всего восемь наших соотечественников (в апреле 2019-го — 14,6 тыс.), Сингапура — семь (в апреле прошлого года 6,1 тыс.), на Тайвань, по данным местного туристического бюро, прибыл всего один россиянин (годом ранее — 1,3 тыс. человек). 57

Происшествия В Сургуте полицейские жестко задержали отдыхавших в парке девушек В управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу организовали проверку по факту жесткого задержания девушек в Сургуте, которые отдыхали в парке «За Саймой».

Общество ФТС объяснила увеличение сроков доставки посылок из-за рубежа Причиной увеличения сроков доставки в РФ посылок из-за рубежа стали изменения в требованиях таможенной службы, объяснили официальные представители ФТС. 342

Общество Американская экономика вошла в рецессию Пик активности в американской экономике достигнут еще в феврале этого года, сообщает группа специалистов из комитета по датировке деловых циклов в США. 47

Энергетика МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года. 56

Происшествия Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым. 27

Наука Учёные рассказали о неспособности мозга объективно воспринимать мир Американские психологи и нейрофизиологи из Университета Джонса Хопкинса доказали, что человек не способен воспринимать окружающую его реальность объективно. 9