Политика

РБКРБКСуд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд. Об этом сообщается на сайте суда. «Дата окончания слушаний 12 декабря», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось

Cуд в Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на три миллиарда долларов и удалился для принятия решения. Итоговое постановление суда будет принято позже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией

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Верховный суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией

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В Великобритании закончились слушания о долге Украины перед РФ

Российская газета12:39

Cуд в Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией

РИА Новости11:33
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Политика

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