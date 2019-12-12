Политика

РБКРБКСуд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд. Об этом сообщается на сайте суда. «Дата окончания слушаний 12 декабря», — говорится в сообщении.
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Суд в Британии закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на три миллиарда долларов и удалился для принятия решения. Итоговое постановление суда будет принято позже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новостивчера в 11:33

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Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Коммерсантъвчера в 18:59

Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

RT на русскомвчера в 15:54

Дело о непогашенных Киевом евробондах на 3 миллиарда долларов

Аргументы недели11 декабря в 05:57

Киев возражает против аргументов РФ в британском Верховном суде в споре о еврооблигациях

ПРАЙМвчера в 15:19

В Великобритании закончились слушания о долге Украины перед РФ

Российская газетавчера в 12:39

Суд в Британии закончил слушания по долгу Украины перед Россией

РИА Новостивчера в 11:33

В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией

Известиявчера в 14:12
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Политика

Путин присвоил врио главы Иркутской области Кобзеву специальное звание

Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности главы Иркутской области, распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина, представлен к специальному званию — генерал-полковник внутренней службы.
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Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК 11 декабря в 11:37
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Известия вчера в 21:24
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Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Общество

Свердловский губернатор объявил 31 декабря выходным днем

За выходной проголосовали 94%, против - 6%. В результате глава региона заявил, что планирует подписать распоряжение о выходном дне 31 декабря.
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Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета вчера в 01:53
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
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Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
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Этап Кубка мира по биатлону в Хохфильцене стартует двумя спринтами

В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.
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Ливийская армия во главе с Хафтаром продвигается к центру Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром установила контроль над одной из центральных дорог, которая ведет в Триполи, а также захватила здание школы полиции в 12 км от центра столицы.
Коммерсантъ вчера в 17:20
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Шесть человек погибли на Алтае при пожаре в жилом доме

Шесть человек погибли в результате пожара в Алтайском крае. Об этом сообщается в пятницу в пресс-релизе СУ СК по региону.
ТАСС вчера в 22:10
Происшествия

Пять человек подозреваются в убийстве Шеремета

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Происшествия

Утро в Петербурге началось со сбитых пешеходов

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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов пообещал сильно избить Тони Фергюсона

Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, рассказал, в чем заключается его преимущество над Тони Фергюсоном, и как именно он собирается побить американца.
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На СФ рассказали о пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове»

Десяти военнослужащим после пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" оказана медпомощь, их здоровью ничто не угрожает, говорится в сообщении Северного флота.
РИА Новости вчера в 09:49
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Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею строительства стены в Донбассе "последним планом".
РИА Новости вчера в 16:42
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Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
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Общество

Численность населения России рекордно снизится по итогам 2019 года

Естественная убыль населения России составила 259,6 тысяч человек за период с января по октябрь текущего года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 00:53
Общество

Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный

Приморский краевой суд изменил приговор Виктору Гребневу — экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая возводила космодром Восточный, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 22:54
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ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
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СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Следователи начали проверку по факту смерти в Москве журналиста, которому врачи не остановили кровотечение, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
РИА Новости вчера в 08:05
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

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Хоккей

Сборная России по хоккею уступила Швеции на Кубке Первого канала

Сборная России уступила команде Швеции в первом матче на втором этапе Еврохоккейтура - Кубке Первого канала.
ТК Звезда вчера в 14:34
Общество

В санкциях против России увидели положительный эффект

Антироссийские санкции, введенные в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины, принесли российской экономике как минимум один положительный эффект — сокращение неравенства населения.
Lenta.ru 00:55
Политика

Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:52
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
Политика

Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости 11 декабря в 07:49
Кино

В сети появился финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Piter.tv вчера в 06:55
Политика

Пушков прокомментировал предложение Зеленского по Минским соглашениям

Сенатор Алексей Пушков назвал предложения президента Украины Владимира Зеленского по Минским соглашениям «убийством».
Парламентская газета 00:34
Происшествия

В Красноярске массажистка сломала ноги семимесячному ребенку

В Красноярске мануальный терапевт сломала семимесячной девочке обе ноги во время массажа, сообщил местный телеканал ТВК.
РИА Новости вчера в 13:49
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