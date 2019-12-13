Политика
РБКСуд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд. Об этом сообщается на сайте суда. «Дата окончания слушаний 12 декабря», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на три миллиарда долларов и удалился для принятия решения. Итоговое постановление суда будет принято позже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.РИА Новости11:33
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Политика
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