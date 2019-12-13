Политика

РБКРБКСуд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд. Об этом сообщается на сайте суда. «Дата окончания слушаний 12 декабря», — говорится в сообщении.
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Cуд в Британии завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на три миллиарда долларов и удалился для принятия решения. Итоговое постановление суда будет принято позже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости11:33

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Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Коммерсантъ18:59

Верховный суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Lenta.ru16:48

Cуд в Британии завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

РИА Новости11:33

В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией

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Киев возражает против аргументов РФ в британском Верховном суде в споре о еврооблигациях

ПРАЙМ15:19

В Великобритании закончились слушания о долге Украины перед РФ

Российская газета12:39

Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

RT на русском15:54
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:31, Ашберн
Политика

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«В соответствии со статьей 10 федерального закона „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме в РФ“ выборы губернаторов Иркутской области и Еврейской автономной области пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года», — рассказал Шевченко.
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С начала следующего года в России исчезнет ряд льгот.
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Дима Билан отказался выступать на концерте звезд «Евровидения»

15 декабря текущего года в Амстердаме состоится грандиозный концерт для поклонников «Евровидения».
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Лоза подтвердил свои слова о спонсировании российскими артистами АТО

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Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту

Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
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Фильм «Джуманджи: Новый уровень» возглавит американский бокс-офис

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Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании

Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
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Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян

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США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
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«Манчестер Юнайтед» разгромил «АЗ Алкмар» в Лиге Европы

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Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
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