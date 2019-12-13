Политика
КоммерсантъСуд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям. Слушания продолжались четыре дня, суд удалился для вынесения решения. Огласить его могут через несколько месяцев.
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с чего всё началось
Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на три миллиарда долларов и удалился для принятия решения. Итоговое постановление суда будет принято позже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.РИА Новостивчера в 11:33
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Общество
В Турции объявлен красный уровень опасности
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В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями
На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
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В Кремле оценили данные Росстата о естественной убыли населения России
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Футбол
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«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей
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В Приангарье два человека погибли в ДТП с участием скорой помощи
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Происшествия
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Политика
Врио губернатора Иркутской области прилетел в регион
Бывший заместитель главы МЧС Кобзев был назначен врио губернатора Иркутской области в четверг, 12 декабря, указом президента России.
Кино
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На МКС доставили ящик вина
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
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Госдума освободила от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам
Депутаты Государственной думы РФ приняли поправки в налоговый кодекс Российской Федерации, которые освободят обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ при получении компенсаций.
Экономика
В Госдуме приняли закон о повышении МРОТ в 2020 году
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года.
Общество
В Свердловской области 31 декабря сделали выходным днем
Губернатор Свердловской области сделал 31 декабря выходным днем для чиновников.
Происшествия
Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
Политика
Россия и Украина проводят в Вене переговоры по транзиту газа
Россия и Украина на уровне руководства «Газпрома» и «Нафтогаза» начали в Вене раунд консультаций по транзиту газа.
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Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который позволяет упростить получение украинского гражданства проходившим службу в ВС страны или сбежал из России.
Происшествия
В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа
В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».
Футбол
Джеррард продлил контракт с «Рейнджерс»
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард подписал новый контракт с клубом. Английский специалист продлил договор на два года.
Здоровье
Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака
Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Спорт
Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе
Президент лыжной федерации Норвегии Эрик Ресте извинился перед сборной России за призыв отстранить ее от участия в Кубке мира.
Происшествия
В убийстве Шеремета подозреваются пять человек
Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.