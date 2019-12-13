Политика

КоммерсантъКоммерсантъСуд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям. Слушания продолжались четыре дня, суд удалился для вынесения решения. Огласить его могут через несколько месяцев.
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с чего всё началось

Суд в Британии закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на три миллиарда долларов и удалился для принятия решения. Итоговое постановление суда будет принято позже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новостивчера в 11:33

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В Британии назвали сроки оглашения решения суда по долгу Украины перед РФ

News.ru04:01

Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Коммерсантъвчера в 18:59

Верховный суд Великобритании завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Lenta.ruвчера в 16:48

Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

RT на русскомвчера в 15:54

В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией

Известиявчера в 14:12

Киев возражает против аргументов РФ в британском Верховном суде в споре о еврооблигациях

ПРАЙМвчера в 15:19

Суд в Британии закончил слушания по долгу Украины перед Россией

РИА Новостивчера в 11:33
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Происшествия

Умерший журналист «Вечерней Москвы» делал себе неизвестные уколы

Газета.Ru 03:52
Общество

В Турции объявлен красный уровень опасности

Метеорологическая служба страны уже объявила красный уровень опасности и предупредила о сильном шторме, который сегодня, 11 декабря, накроет Анталью и дальше двинется на Аланью.
ТурДом 11 декабря в 06:42
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
РБК 05:52
Политика

В Кремле оценили данные Росстата о естественной убыли населения России

7 ноября Счетная палата России предупредила о риске не достигнуть цели по устойчивому росту населения страны, отметив, что численность постоянного населения страны по данным на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.
Известия 05:08
Футбол

Уткин прокомментировал решение РФС отстранить Гинера от футбола

Известный Блогер Василий Уткин прокомментировал решение комиссии РФС по этике отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера на три месяца.
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Политика

Кремль предложил Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме

РБК 04:35
Общество

«Мосгортранс» отсудил у Соболь и Албурова 657 тыс. рублей

«Суд принял решение взыскать 657 тыс. руб. солидарно с ответчиков Любови Соболь и Георгия Албурова»,— сказала судья Анастасия Лоскутова.
Коммерсантъ 04:26
Шоу-бизнес

Поклонники заподозрили Елену Корикову с опухшим лицом в пластике

Поклонники не узнали актрису Елену Корикову с опухшим лицом.
Дни24 вчера в 11:00
Общество

Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам

РИА Новости 05:05
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о возвращении украинских военных на позиции

ГЛАС.RU 03:54
Происшествия

В Приангарье два человека погибли в ДТП с участием скорой помощи

Большегруз и автомобиль скорой помощи столкнулись в Иркутской области на трассе "Байкал", в результате ДТП два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
РИА Новости 03:48
Происшествия

В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
Интерфакс 05:25
Политика

Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ

РИА Новости 02:02
Политика

Врио губернатора Иркутской области прилетел в регион

Бывший заместитель главы МЧС Кобзев был назначен врио губернатора Иркутской области в четверг, 12 декабря, указом президента России.
Lenta.ru 00:43
Кино

Квентин Тарантино может снять «Убить Билла-3»

Ореанда-Новости 11 декабря в 08:00
Космос

На МКС доставили ящик вина

Экономика сегодня вчера в 04:02
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 02:43
Общество

Госдума освободила от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам

Депутаты Государственной думы РФ приняли поправки в налоговый кодекс Российской Федерации, которые освободят обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ при получении компенсаций.
Континент Сибирь Online 03:02
Экономика

В Госдуме приняли закон о повышении МРОТ в 2020 году

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года.
Москва 24 вчера в 06:20
Общество

В Свердловской области 31 декабря сделали выходным днем

Губернатор Свердловской области сделал 31 декабря выходным днем для чиновников.
Российская газета 02:03
Происшествия

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
RT на русском 03:24
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском 05:30
Политика

Россия и Украина проводят в Вене переговоры по транзиту газа

Россия и Украина на уровне руководства «Газпрома» и «Нафтогаза» начали в Вене раунд консультаций по транзиту газа.
RT на русском 05:27
Политика

Зеленский предложил упростить получение гражданства для части россиян

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который позволяет упростить получение украинского гражданства проходившим службу в ВС страны или сбежал из России.
Известия 04:02
Происшествия

В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа

В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».
RT на русском 05:54
Футбол

Джеррард продлил контракт с «Рейнджерс»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард подписал новый контракт с клубом. Английский специалист продлил договор на два года.
Матч ТВ 05:49
Здоровье

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Коммерсантъ 03:55
Спорт

Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе

Президент лыжной федерации Норвегии Эрик Ресте извинился перед сборной России за призыв отстранить ее от участия в Кубке мира.
Газета.Ru 05:13
Происшествия

В убийстве Шеремета подозреваются пять человек

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Евгений Коваль сообщил, что под подозрением в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета находится пять человек.
Газета.Ru вчера в 11:47
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