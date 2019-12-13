Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на три миллиарда долларов и удалился для принятия решения. Итоговое постановление суда будет принято позже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

с чего всё началось

Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям. Слушания продолжались четыре дня, суд удалился для вынесения решения. Огласить его могут через несколько месяцев.

Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

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