Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на три миллиарда долларов и удалился для принятия решения. Итоговое постановление суда будет принято позже, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

с чего всё началось

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд. Об этом сообщается на сайте суда. «Дата окончания слушаний 12 декабря», — говорится в сообщении.

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Политика Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост Свою лепту в репутацию губернатора внесла и теперь уже бывшая глава его пресс-службы Ирина Алашкевич — с оскорбительными словами в адрес пострадавших.

Здоровье Врач объяснил, почему российские мужчины долго не живут Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ врач кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев объяснил, почему в России после выхода на пенсию женщины живут в среднем 22,6 года, а мужчины — всего 7,5 года.

Экономика Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.

Общество День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.

Хоккей Сборная России проиграла команде Швеции на старте Еврохоккейтура Российская сборная по хоккею уступила шведской команде со счетом 3:4 в стартовом матче домашнего этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала.

Политика Польша отказалась от соглашения ЕС по климату Главы государств и правительств стран Европейского союза пришли к соглашению по климатическим изменениям во время первого дня саммита в Брюсселе.

Экономика Госдума приняла закон о повышении МРОТ Закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.

Армия и оружие Москву тревожит усиление активности НАТО, заявил Лавров Москву тревожат усиление активности НАТО у границ Белоруссии и РФ, а также принятые на саммите альянса решение о наращивании военных бюджетов стран-членов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Общество Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Политика Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.

Финансы Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.

Футбол Ганчаренко прокомментировал свою дисквалификацию в ЧР Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко на три матча (один - условно) за нецензурные высказывания в адрес судьи встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром".

Общество Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.