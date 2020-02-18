Общество
ТАСССуд обязал Россию выплатить около $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited.
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Это какая-то новая информация, я пока ей не владею, поэтому не могу ее комментировать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРБК 05:12
с чего всё началось
«Несмотря на отсутствие ясного и недвусмысленного согласия Российской Федерации на такое арбитражное разбирательство, Апелляционный суд Гааги не прислушался к мнению и доводам Окружного суда Гааги», — говорится в сообщении министерства.RT на русском05:17
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