Политика
РБКСуд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
«Крымский» аргумент адвокаты бывших акционеров ЮКОСа предложили суду в 2017 году: с их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации и несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 01:55, Ашберн
Общество
Роскачество нашло следы пестицидов в блинной муке пяти торговых марок
Эксперты Роскачества в преддверии масленицы исследовали 13 торговых марок мучной смеси для приготовления блинов и блинчиков и обнаружили, что в пяти из них есть следы пестицидов.
Политика
Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»
Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Армия и оружие
Российский Су-34 и МиГ-23 ВВС Сирии отразили удары террористов
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не посещать Италию, Корею и Иран
Из-за распространения коронавируса Роспотребнадзор советует воздержаться от поездок в такие страны, как Италия, Южная Корея и Иран.
Финансы
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму
Рост доли средств физлиц на текущих счетах связан с увеличением предложений банков по накопительным счетам, предполагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Политика
Путин ответил на вопрос о двойнике
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем двойнике.
Культура
Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя его убийцы
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Шоу-бизнес
Елена Степаненко после развода похудела на 42 килограмма
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Политика
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко.
Армия и оружие
Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций
Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Армия и оружие
Военное преимущество США над Россией подорвано, признали в Пентагоне
Милли подчеркнул, что военные возможности России и Китая растут, эти страны стремятся превзойти США и их союзников и добиться влияния на весь мир.
Политика
Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространенном в среду заявлении главы госдепартамента.
Религия
Представители церквей проведут в Иордании межправославное совещание
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов
Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Общество
Белоруссия нашла новую замену российской нефти
Белоруссия нашла этот вариант для замены поставок российской нефти, по поводу которых страны не могут окончательно договориться с прошлого года.
Общество
Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае
Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса COVID-2019 необязательно был в Китае, несмотря на то что вспышка заболевания впервые была зафиксирована именно на территории этой страны.
Политика
В ГД внесли поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля
Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Энергетика
CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России
Экспорт российской сырой нефти в Соединенное Королевство, по данным ФТС, вырос более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).
Происшествия
Пропавших в море в Сочи детей ищут более 260 спасателей и волонтеров
Число спасателей и волонтеров, занятых поисками двух подростков, пропавших в море в Сочи, увеличено на третий день до 260 человек, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Экономика
Глава Хакасии назвал сроки выплаты зарплаты бюджетникам
Сегодня, 27 февраля, глава Хакасии Валентин Коновалов начал заседание правительства с важной темы - бюджетного кредита в размере 1 млрд 755 млн рублей.
Общество
В Эстонии выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Эстонии зафиксирован первый случай заражения китайским коронавирусом, сообщил министр социальных дел Танель Кийк.
Экономика
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
Футбол
Мешков признал ошибку в эпизоде со сломанным носом Чалова
Российский футбольный арбитр Виталий Мешков заявил, что признает свою ошибку в эпизоде матча пятого тура чемпионата России между московским ЦСКА и "Сочи", когда Иван Миладинович сломал нос форварду армейцев Федору Чалову.
Здоровье
В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса
В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.