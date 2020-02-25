Политика

РБКРБКСуд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

«Крымский» аргумент адвокаты бывших акционеров ЮКОСа предложили суду в 2017 году: с их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации и несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.
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Суд Гааги обосновал решение в пользу экс-акционеров ЮКОСа аргументом о Крыме

Forbes01:06

Гаагский суд принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Мой Брянск00:32

Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Piter.tv00:02

Россию наказали на 50 миллиардов долларов за Крым в рамках дела «Юкоса»

URA.Ru00:30

Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

РБКвчера в 23:00

Эксперты объяснили, почему ЮКОС выиграл дело в Гааге

Вечерний курьервчера в 10:28

ЮКОС и мировое право

KM.ruвчера в 02:01
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Общество

Роскачество нашло следы пестицидов в блинной муке пяти торговых марок

Эксперты Роскачества в преддверии масленицы исследовали 13 торговых марок мучной смеси для приготовления блинов и блинчиков и обнаружили, что в пяти из них есть следы пестицидов.
РБК 00:00
Политика

Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 05:08
Армия и оружие

Российский Су-34 и МиГ-23 ВВС Сирии отразили удары террористов

Народные новости 01:25
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 15:27
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не посещать Италию, Корею и Иран

Из-за распространения коронавируса Роспотребнадзор советует воздержаться от поездок в такие страны, как Италия, Южная Корея и Иран.
АБН 25 февраля в 23:36
Финансы

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

Рост доли средств физлиц на текущих счетах связан с увеличением предложений банков по накопительным счетам, предполагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.
РБК вчера в 22:15
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Известия 01:21
Политика

Путин ответил на вопрос о двойнике

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем двойнике.
Lenta.ru 01:35
Культура

Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя его убийцы

ToDay News Ufa вчера в 11:45
Общество

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:34
Шоу-бизнес

Елена Степаненко после развода похудела на 42 килограмма

Gazeta.SPb вчера в 17:48
Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 15:18
Политика

Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко.
Российская газета 00:18
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:44
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Lenta.ru вчера в 15:05
Армия и оружие

Военное преимущество США над Россией подорвано, признали в Пентагоне

Милли подчеркнул, что военные возможности России и Китая растут, эти страны стремятся превзойти США и их союзников и добиться влияния на весь мир.
REGNUM 00:22
Политика

Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространенном в среду заявлении главы госдепартамента.
РИА Новости вчера в 23:47
Религия

Представители церквей проведут в Иордании межправославное совещание

РИА Новости 25 февраля в 17:30
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл на выезде «Реал» в матче Лиги чемпионов

Английский "Манчестер Сити" добился волевой победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде против "Реала" - 2:1. Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Российская газета вчера в 17:08
Общество

Белоруссия нашла новую замену российской нефти

Белоруссия нашла этот вариант для замены поставок российской нефти, по поводу которых страны не могут окончательно договориться с прошлого года.
Lenta.ru вчера в 11:40
Общество

Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае

Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса COVID-2019 необязательно был в Китае, несмотря на то что вспышка заболевания впервые была зафиксирована именно на территории этой страны.
Известия 00:02
Политика

В ГД внесли поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля

Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.
РИА Новости 01:20
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия вчера в 05:29
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

Экспорт российской сырой нефти в Соединенное Королевство, по данным ФТС, вырос более чем в два раза как в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), так и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн т).
РБК вчера в 21:00
Происшествия

Пропавших в море в Сочи детей ищут более 260 спасателей и волонтеров

Число спасателей и волонтеров, занятых поисками двух подростков, пропавших в море в Сочи, увеличено на третий день до 260 человек, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
РИА Новости 00:48
Экономика

Глава Хакасии назвал сроки выплаты зарплаты бюджетникам

Сегодня, 27 февраля, глава Хакасии Валентин Коновалов начал заседание правительства с важной темы - бюджетного кредита в размере 1 млрд 755 млн рублей.
Хакасия вчера в 22:21
Общество

В Эстонии выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Эстонии зафиксирован первый случай заражения китайским коронавирусом, сообщил министр социальных дел Танель Кийк.
Коммерсантъ 01:45
Экономика

ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
РИА Новости вчера в 08:24
Футбол

Мешков признал ошибку в эпизоде со сломанным носом Чалова

Российский футбольный арбитр Виталий Мешков заявил, что признает свою ошибку в эпизоде матча пятого тура чемпионата России между московским ЦСКА и "Сочи", когда Иван Миладинович сломал нос форварду армейцев Федору Чалову.
РИА Новости 01:29
Здоровье

В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса

В Германии началась эпидемия коронавируса, при этом в стране есть сложности с отслеживанием передачи инфекции, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
Взгляд.ру вчера в 12:31
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ЮКОС
Российская компания
Российская нефтяная компания, существовавшая с 1993 по 2007 год. 1 августа 2007 «ЮКОС» был объявлен банкротом, до 12 ноября 2007 года в отношении компании проводилось конкурсное производство - последняя процедура банкроства. В течение 2007 года имущество компании продавалось на аукционах с целью покрытия долгов. 21 ноября 2007 года компания была ликвидирована.
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