Политика

ИнтерфаксИнтерфаксСуд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»

Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
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МВД Украины заявило об освобождении в Греции экс-командира «Айдара»

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