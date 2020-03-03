Политика
ИнтерфаксСуд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
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Происшествия
Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей
Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
Здоровье
Онкологи назвали самый первый признак рака поджелудочной железы
По словам специалистов из Cancer Research UK, 70% людей с раком поджелудочной железы обращаются к врачу именно из-за постоянных болей.
Политика
В партии Зеленского согласовали кандидата на пост премьера
В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» согласовали кандидатуру нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины.
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Игры
Тизер Halo: Combat Evolved Anniversary для PC
343 Industries опубликовала первый тизер Halo: Combat Evolved Anniversary для PC.
Игры
Новая Test Drive Unlimited находится в разработке
Компания Kylotonn разрабатывает новую часть серии Test Drive Unlimited. Об этом сообщил глава по издательской стратегии Nacon Бенуа Клерк.
Гаджеты
Intel про 10 нм: горбатого могила исправит
Напомним, что формально носителями 10-нм техпроцесса Intel первого поколения являлись выпущенные в 2018 году мобильные процессоры Cannon Lake, но они были настолько неудачными и скромными по объёмам выпуска, что статусом «первенцев» компания предпочла наделить их преемников — 10-нм мобильные процессоры Ice Lake, которые были представлены в прошлом году.
Происшествия
В Чебоксарах 13-летняя девочка утонула в школьном бассейне
Во время занятий по плаванию школьнице, находившейся в бассейне стало плохо. Преподаватель заметил и вытащил ее из воды.
Происшествия
СК начал проверку гибели курсанта академии МЧС в Московской области
Следователи начали проверку после гибели курсанта академии МЧС во время уборки в спортивном зале.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Экономика
Вирусные эффекты: как российская экономика переживет эпидемию
По оценкам Института энергетики и финансов, прямой ущерб для экономики России от эпидемии коронавируса составит 0,1% ВВП ($1,7 млрд), а с учетом мультипликативных эффектов и возможного очередного снижения добычи нефти в рамках ОПЕК+ (встреча пройдет 5–6 марта) — до 0,3% ВВП.
Армия и оружие
Путин назвал цель создания гиперзвукового оружия
Гиперзвуковое оружие позволяет России сохранять стратегическую стабильность и стратегический баланс в мире.
Культура
На российском телевидении состоялась премьера шоу «Маска»
На телеканале НТВ стартовало шоу «Маска» — адаптация южнокорейского вокального проекта The King of Mask Singer, версии которого выходят более чем в 50 странах.
Здоровье
Россиян из карантина по коронавирусу перевезли в другой район Москвы
Часть помещенных в карантин в связи с коронавирусом россиян перевели из московской инфекционной больницы №1 в медицинский центр в московском районе Коммунарка.
Политика
Путин рассказал о необходимости несистемной оппозиции
Президент России Владимир Путин отметил положительное влияние, которое несистемная оппозиция оказывает на российское общество.
Общество
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Армия и оружие
В Москве впервые покажут машину для защиты «Ярсов»
Общество
Навальный пожаловался на блокировку счетов его семьи
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), оппозиционер Алексей Навальный сообщил на своем сайте, что российские банки по постановлению следователей заблокировали его личный банковский счет, оформив долг в размере 75 млн руб. Похожим образом наложен арест на счета его детей, жены и родителей, а также членов семьи директора ФБК Ивана Жданова.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус
Хоккей
Скабелка о 0:3 от «Магнитки»: «Барыс» был не совсем готов к такой игре. Они здорово прессинговали»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мыслями после поражения от «Магнитки» (0:3, 1-1) во втором матче серии Кубка Гагарина.
Экономика
Кудрин назвал прогноз роста экономики РФ в 2020 году оптимистичным
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал оптимистичным правительственный прогноз о темпах роста российской экономики в 2020 году.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Политика
Икбаль Дюрре: Туристы могут смело ехать, Турция с радостью их ждёт
Приближается туристический сезон. Турция ожидает прибытия около 4 миллионов российских туристов.
Политика
Бывший лидер ДНР Трапезников стал главой администрации Элисты
Пресс-служба Элистинского городского собрания сообщила, что Дмитрий Трапезников победил в конкурсе на замещение должности главы администрации города.
Авто
BMW показала финальный тизер Concept i4
Автомобиль, который должен быть представлен в Женеве и можно увидеть на этом тизере — Concept i4 с цифровыми зеркалами и, видимо, чуть более широкими бамперами.