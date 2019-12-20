Общество

КоммерсантъКоммерсантъСуд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.
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Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США

Апелляционный суд Неаполя принял решение, что арестованный в Италии по запросу американской стороны директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов подлежит экстрадиции в США.
ТАСС04:17

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Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США

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Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США

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Суд постановил экстрадировать из Италии в США топ-менеджера ОДК Коршунова

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Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Коммерсантъ05:03

Апелляционный суд Неаполя постановил экстрадировать в США бизнесмена Александра Коршунова

Эхо Москвы04:30
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская сторона намерена отстаивать национальные интересы на переговорах по транзиту российского газа.
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Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

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В МВД подчеркнули, что уже подготовили необходимые предложения, которые вносят корректировки в 77-ю статью и наделяют полицейских соответствующими полномочиями.
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