Общество
КоммерсантъСуд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США
Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.
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Апелляционный суд Неаполя принял решение, что арестованный в Италии по запросу американской стороны директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов подлежит экстрадиции в США.ТАСС04:17
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