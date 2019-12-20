Апелляционный суд Неаполя принял решение, что арестованный в Италии по запросу американской стороны директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов подлежит экстрадиции в США.

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Суд в Италии постановил экстрадировать топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова в США из-за обвинений в промышленном шпионаже.

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