Общество
Газета.RuСуд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США
Суд в Италии постановил экстрадировать в США арестованного в аэропорту Неаполя по запросу американских властей директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в ГК "Ростех") Александра Коршунова, приводит РИА "Новости" слова его адвоката Джандоменико Кайяцца.
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Итальянский суд постановил экстрадировать в США арестованного в Италии по запросу американских властей топ-менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова, заявил журналистам адвокат россиянина Джандоменико Кайяцца.РИА Новости04:19
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