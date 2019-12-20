Общество

Газета.RuГазета.RuСуд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Суд в Италии постановил экстрадировать в США арестованного в аэропорту Неаполя по запросу американских властей директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в ГК "Ростех") Александра Коршунова, приводит РИА "Новости" слова его адвоката Джандоменико Кайяцца.
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Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Итальянский суд постановил экстрадировать в США арестованного в Италии по запросу американских властей топ-менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова, заявил журналистам адвокат россиянина Джандоменико Кайяцца.
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