Общество
РИА НовостиСуд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США
Топ-менеджеру в России грозит до десяти лет заключения. Российская сторона также добивается экстрадиции Коршунова, однако данный вопрос не будет рассматриваться итальянским судом и находится в ведении министра юстиции Италии, поскольку топ-менеджер ОДК уже дал согласие на подобную процедуру.
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с чего всё началось
Итальянский суд постановил экстрадировать в США арестованного в Италии по запросу американских властей топ-менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова, заявил журналистам адвокат россиянина Джандоменико Кайяцца.РИА Новости04:19
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