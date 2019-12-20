Общество

РИА НовостиРИА НовостиСуд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Топ-менеджеру в России грозит до десяти лет заключения. Российская сторона также добивается экстрадиции Коршунова, однако данный вопрос не будет рассматриваться итальянским судом и находится в ведении министра юстиции Италии, поскольку топ-менеджер ОДК уже дал согласие на подобную процедуру.
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Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Итальянский суд постановил экстрадировать в США арестованного в Италии по запросу американских властей топ-менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова, заявил журналистам адвокат россиянина Джандоменико Кайяцца.
РИА Новости04:19

Подробнее о событии

Задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова решили выдать США. Его экстрадиции добивалась и Россия

Фонтанка.Ру05:04

Суд постановил экстрадировать из Италии в США топ-менеджера ОДК Коршунова

РБК04:44

Рябков: Москва рассчитывает, что Италия выдаст Коршунова России

ТАСС05:12

Суд постановил экстрадировать Александра Коршунова в США

Коммерсантъ05:29

Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США

RT на русском04:25

Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

РИА Новости04:19

Суд в Италии постановил экстрадировать в США топ-менеджера «дочки» «Ростеха»

Известия04:35
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Армия и оружие

Армия САР начала новую военную операцию в Идлибе

Газета.Ru вчера в 14:48
Музыка

Papa Roach выступит на фестивале «Рок над Волгой»

РИА Новости 03:43
Происшествия

Пропавший в Челябинске 12-летний школьник найден

В Челябинске найден 12-летний мальчик, который пропал вечером 19 декабря. Об этом журналистам сообщили волонтёры.
REGNUM 03:53
Гаджеты

Apple представила компьютер по цене однокомнатной квартиры

News.ru вчера в 07:48
Происшествия

Один сотрудник ФСБ погиб при стрельбе в Москве

Ранее в Минздраве сообщили, что в результате стрельбы на Лубянке два сотрудника ФСБ получили тяжёлые ранения.
RT на русском вчера в 12:12
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Культура

Опубликован рейтинг самых популярных российских актеров 2019 года

Политическая Экспертиза 03:36
Политика

Путин поддержал идею межпарламентского диалога в «нормандском формате»

Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию на Украине.
ТАСС 05:22
Происшествия

Улицу Ушинского перекрыли из-за снаряда военных лет

Peterburg2.ru 06:08
Политика

Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены

РИА Новости 05:42
Общество

Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей

РИА Новости вчера в 07:03
Общество

В Роскачестве сравнили российские игристые вина

Газета.Ru 04:27
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила

Через какое-то время певица рассказала обо всем отцу, который был поражен тем, что произошло.
РЕН ТВ 04:54
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Технологии

Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна

Удалось узнать, что оттенок именно желтого цвета, на который настраиваются дисплеи современных телефонов при ночном режиме, может негативно влиять в целом на здоровье.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Футбол

Слуцкий официально возглавил «Рубин»

Вести.Ru вчера в 10:31
Армия и оружие

ВМФ РФ получит в 2020 году четыре атомные подлодки

Добавим, что в 2020 году судостроительные предприятия передадут Военно-морскому флоту России сразу шесть подводных лодок.
REGNUM 01:36
Происшествия

В стрелковом клубе ДОСААФ после ЧП на Лубянке работают силовики

Стрельба у здания ФСБ РФ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. В результате ЧП сам нападавший был ликвидирован.
Росбалт 05:36
Происшествия

В Ростове задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней давности

Правоохранители задержали в Ростове-на-Дону подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, совершенном более 12 лет назад, сообщает СУСК России по Ростовской области.
РИА Новости 06:40
Политика

В МИД прокомментировали импичмент Трампу

В среду демократы в палате представителей объявили Трампу импичмент по двум статьям.
РИА Новости 03:01
Футбол

Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

Известия 06:02
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП на Алтае

В Алтайском крае произошла авария, в результате которой погибло пять человек, в числе которых оказались четверо полицейских.
РЕН ТВ вчера в 09:31
Происшествия

Бастрыкин заверил, что стрельба на Лубянке будет детально расследована

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что произошедшее накануне нападение на сотрудников ФСБ в Москве будет тщательно и детально расследовано.
ТАСС 06:41
Политика

Началась итоговая пресс-конференция Владимира Путина

В Центре международной торговли началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.
ТВ Центр вчера в 04:07
Экономика

Средняя зарплата в Карелии вновь выросла

Средняя зарплата в Карелии в очередной раз выросла. Такой информацией поделился Карелиястат.
Петрозаводск говорит 06:33
Общество

Нацбанк Украины ввел в обращение монету номиналом 5 гривен

Национальный банк Украины ввел в пятницу в обращение монету номиналом 5 гривен (0,21 доллара), которая постепенно должна заменить банкноту соответствующего номинала, сообщила пресс-служба Нацбанка.
ПРАЙМ 06:23
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
URA.Ru вчера в 08:56
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 06:03
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