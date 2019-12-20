Итальянский суд постановил экстрадировать в США арестованного в Италии по запросу американских властей топ-менеджера российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова, заявил журналистам адвокат россиянина Джандоменико Кайяцца.

с чего всё началось

Топ-менеджеру в России грозит до десяти лет заключения. Российская сторона также добивается экстрадиции Коршунова, однако данный вопрос не будет рассматриваться итальянским судом и находится в ведении министра юстиции Италии, поскольку топ-менеджер ОДК уже дал согласие на подобную процедуру.

Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

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