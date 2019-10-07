Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского

Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
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Суд Киева арестовал экс-депутата рады Сергея Пашинского

Известия14:21

Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского

РИА Новости12:46

Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады по делу о стрельбе

РБК13:38

Киевский суд арестовал экс-депутата Пашинского

Взгляд.ру12:49

В Киеве соратника Тимошенко арестовали за стрельбу по прохожему. Он назвал решение суда «подарком Путину»

URA.Ru14:00

В Киеве суд арестовал бывшего депутата Рады Пашинского

Московский Комсомолец12:40

Суд Киева арестовал экс-депутата Рады Сергея Пашинского

РЕН ТВ12:28
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Происшествия

В МЧС дали советы, как отпугнуть агрессивных собак

В МЧС дали советы, как отпугнуть агрессивную собаку, которая решила напасть на человека.
Мой Брянск 05 октября в 02:48
Происшествия

В Алабяно-Балтийском тоннеле Москвы ночью перекроют движение

Движение транспорта перекроют в ночь на 8 октября в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве в сторону улицы Алабяна для проведения ремонтных работ, в понедельник сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
ТАСС 12:44
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Росгвардия показала отличительные нагрудные жетоны для сотрудников

Согласно действующему законодательству, полицейские носят нагрудный знак, тогда как на сотрудников Росгвардии соответствующее положение не распространяется.
ТАСС 10:11
Политика

Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Происшествия

Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев

В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru 14:15
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Король Швеции исключил пятерых внуков из членов королевского двора

Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери, из списка членов Королевского дома.
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Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Дана Борисова повздорили из-за актрисы Натальи Бочкаревой, которая была задержана с наркотиками неделю назад.
Газета.Ru 08:42
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

Известия 04:58
Общество

На Запашного пожаловались в СК России

"Творческое объединение цирковых коллективов" пожаловалось в СК на гендиректора Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.
Газета.Ru 12:54
Шоу-бизнес

Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака

Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
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Финансы

Украина теряет международные резервы из-за выплаты госдолга

Необходимость возвращения долгов западным кредиторам привело к тому, что международные резервы Украины в октябре сократились на 2,6%, составив 21,4 миллиарда долларов.
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Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»

Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия 10:07
Футбол

«Барселона» в меньшинстве разгромила «Севилью» со счетом 4:0

РБК вчера в 23:07
Авто

Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип

Значок R-Line приобретает новый облик и впервые будет представлен на Atlas Cross Sport R-Line 11 октября.
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Экономика

Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес

С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
РБК 10:06
Гаджеты

IPhone 11 Pro Max назвали лучшим на мировом рынке смартфонов

Камере iPhone 11 Pro Max присвоили самый высокий балл, а еще в смартфоне похвалили процессор A13 Bionic, позволяющий ему работать быстрее, чем каким-либо другим флагманам на Android.
Газета DAILY вчера в 14:34
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:55
Политика

Путин повысил зарплаты президенту и премьеру

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении на 4,3% зарплаты президенту и председателю правительства России.
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Экономика

Естественный прирост населения в России ожидается не ранее 2024 года

Прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы и проект федерального бюджета внесены на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации, передает ТАСС.
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Шойгу созвонился с главой Пентагона

Газета.Ru 13:32
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«Спартак» показал, что осталось за кадром в матче с «Краснодаром»

В матче 12-го тура чемпионата России «Спартак» гостил у «Краснодара». Москвичи потерпели пятое поражение подряд в премьер-лиге — 1:2.
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Происшествия

Убийца студентки Бауманки в Домодедово назвал свой мотив

Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана Алисы Ш. — бывший муж старшей сестры девушки Павел З. сознался в содеянном.
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Политика

Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу

Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
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Химик и токсиколог предупредили об опасности лаков для ногтей

Токсиколог Евгений Ковалев, в свою очередь, отметил опасность регулярного вдыхания паров лаков и средств для их снятия, которое имеет накопительный эффект и может проявиться через десятки лет регулярного посещения маникюрных салонов в виде обструктивного бронхита и заболеваний печени.
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Оказалось, что хвост кометы явно содержит цианид — ион синильной кислоты CN+.
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Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»

Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor 03:33
Политика

Волкер покидает пост исполнительного директора Института Маккейна

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покидает пост исполнительного директора вашингтонского Института имени Джона Маккейна, входящего в структуру Университета штата Аризона.
ТАСС 12:49
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В Новосибирске разработают летающий автомобиль

Проектная лаборатория, созданная на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина, займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований.
Москва 24 05 октября в 11:04
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Харитонов — о Тактарове: проснулся с перепоя и начал вызовы кидать

Российский боец ММА Сергей Харитонов ответил на вызов на бой со стороны первого российского чемпиона UFC Олега Тактарова.
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Украинский политик
Украинский политический деятель. С 5 марта по 10 июня 2014 года исполнял обязанности руководителя Администрации президента Украины. Народный депутат Украины V, VI, VII и VIII созывов.
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