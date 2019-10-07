Политика
RuNews24.ruСуд в Киеве арестовал экс-депутата Верховной Рады Пашинского
В период каденции президента Петра Порошенко Пашинский избегал ответственности за содеянное. Более того, изначально депутат получил статус потерпевшего, а его жертве правоохранители объявили о подозрении.
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 03:29, Ашберн
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Политика
Советником президента Армении стал гражданин России
Президент Армении Армен Саркисян считается своеобразным стабилизатором политических процессов в стране, который, несмотря на ограниченные полномочия, сохраняет значительное влияние во внешней политике.
Коммерсантъ вчера в 13:29
Политика
На губернаторов примеряют отставки
Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Происшествия
Экс-начальник якутского рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО
Бывший начальник якутского рудника «Мир» Алексей Бурксер найден мёртвым в СИЗО.
RT на русском 02:55
Политика
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Общество
Глава департамента госимущества Забайкалья Хосоев покинет свой пост
8 октября в СМИ появились сообщения об увольнении главы департамента госимущества Забайкальского края Алексея Хосоева.
Московский Комсомолец Чита 01:35
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Бочкарева вышла на связь после новости об исчезновении
Ситуацию прокомментировал друг актрисы На днях соседи сообщили об исчезновении звезды ситкома "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой — якобы она оставила под окнами своего дома дорогое авто и перестала провожать детей в школу.
WomanHit.ru 03:21
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Киберспорт
В World of Warcraft появятся две новые расы — вульперы и мехагномы
7 октября разработчики World of Warcraft объявили, что в патче 8.3 дополнения Battle for Azeroth появятся две новые расы — вульперы и мехагномы.
CyberSport.ru вчера в 14:44
Шоу-бизнес
Актриса Шарлиз Терон вывела сына на улицу в женском купальнике
Американская актриса Шарлиз Терон прогулялась с семилетним приемным сыном Джексоном, одетым в женский купальник.
ФАН 02:07
Политика
Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу
На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Футбол
Новиков назначен и. о. главного тренера «Динамо»
RT на русском 03:01
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Энергетика
«Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть
Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, следует из проекта Энергостратегии России, разработанного Министерством энергетики.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Экономика
Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК вчера в 18:01
Единоборства
Спонг провалил допинг-тест перед боем с Усиком
Спорт-Экспресс вчера в 23:11
Гаджеты
TSMC перешла к полномасштабным поставкам 7-нм продуктов второго поколения
Уместно напомнить, что AMD планирует выпустить 7-нм продукты второго поколения в третьем квартале следующего года — ожидается, что это будут серверные процессоры EPYC семейства Milan с архитектурой Zen 3. Руководство TSMC не раз подчёркивало, что почти все клиенты компании, использующие 7-нм техпроцесс первого поколения, со временем перейдут на второе поколение 7-нм технологии.
3DNews 02:32
Здоровье
В ЕАО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней
Российская газета вчера в 23:54
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил с 1 октября проиндексировать зарплат бюджетников и федеральных госслужащих, их заработная плата также вырастет на 4,3%.
РБК вчера в 21:51
Экономика
В России установили квоту на прием мигрантов на работу
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о допустимой доле иностранных работников в отраслях экономики в будущем году.
ФедералПресс вчера в 07:24
Происшествия
В Набережных Челнах женщина убила малолетнего сына и ранила второго
Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более малолетних).
Inkazan вчера в 03:46