Происшествия

RT на русскомRT на русскомСуд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца украинского военнослужащего Андрея Антоненко, который, по версии следствия, является организатором убийства журналиста Павла Шеремета.
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Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Газета.Ru03:10

В Киеве арестовали музыканта — предполагаемого организатора убийства Шеремета

Life.ruвчера в 23:05

Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

RT на русскомвчера в 21:03

Суд арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета

Коммерсантъвчера в 21:16

Третий подозреваемый в убийстве Шеремета арестован в Киеве

ТК Звездавчера в 21:15

Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

РИА Новостивчера в 20:49

Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета

РБКвчера в 17:54
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Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 20:28
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял продавца в магазине

Следствием установлено, что 13 декабря мужчина, зайдя в магазин автомобильных товаров, выстрелил в продавца.
ТАСС 02:46
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
РИА Новости вчера в 23:57
Политика

В России появятся города трудовой доблести

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект, который предлагает установить в РФ почетное звание "Город трудовой доблести".
Вести.Ru 02:50
Политика

Новым премьером Британии стал старый премьер

Голоса еще не подсчитаны до конца, но уже ясно, что новым премьером окажется старый — Джонсон, ранее занимавший пост премьер-министра, на этот раз значительно упрочил позиции своих сторонников.
Lenta.ru вчера в 07:58
Армия и оружие

ВСУ вернулись на участок разведения сил у Станицы Луганской в Донбассе

ФАН вчера в 08:08
Происшествия

Пригожин прокомментировал второе за неделю ДТП с сыном Валерии

Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Газетой.Ru" рассказал, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин находится в нормальном состоянии после второго за неделю ДТП.
РИА Новости 01:11
Наука

Самое глубокое место на суше нашли в Антарктиде

Калифорнийские ученые установили место самой глубокой точки суши - каньон, скрытый массивом ледника Денмана в восточной части Антарктиды.
Комсомольская правда вчера в 06:16
Происшествия

В тюменском наркодиспансере произошел пожар

В наркологическом диспансере в Тюмени произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
РБК вчера в 17:33
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров вышел в свет в «гейской» куртке

Bimru.ru вчера в 08:22
Общество

Батурина положила в гроб Юрия Лужкова неопознанный сверток

56-летняя предпринимательница Елена Батурина положила в гроб своего супруга, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова неопознанный сверток.
Экспресс газета 01:09
Культура

Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии к RT

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на заявление режиссера Оливера Стоуна, сказавшего о доверии к данному СМИ.
iReactor вчера в 05:17
Политика

Год без транзита газа: Украина сама себя перехитрила

В теории, осталась только одна возможность сохранить транзит газа через Украину: заключить соглашение на год, но "Навтогаз" уперся и гнет свою линию.
Sputnik Таджикистан вчера в 10:45
Наука

Социальные связи способствуют долголетию макак

Популярная механика 11 декабря в 08:52
Политика

Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» на фоне санкций США

Украина надеется, что заложенные в новый оборонный бюджет США санкции против "Северного потока — 2" остановят реализацию данного проекта, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости вчера в 15:00
Кино

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Политика

Украина надеется на проведение нормандского саммита в апреле 2020 года

Глава МИД Украины Пристайко надеется, что следующая встреча "нормандской четврки" состоится в апреле, и отмечает, что до этого времени Киеву следует принять ряд ключевых решений в законодательной плоскости для усиления своей позиции на переговорах.
ИА Новороссия вчера в 15:31
Политика

Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже

Первый за три года саммит лидеров стран "нормандской четверки" — России, Украины, Франции и Германии — состоялся в Париже 9 декабря.
РИА Новости вчера в 16:03
Политика

Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу

Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
РИА Новости вчера в 10:23
Армия и оружие

Российское оружие нелегально копируют за рубежом

Ведущие иностранные корпорации (BAE Systems, Raytheon и т. д.) имеют до 5 тысяч патентов, которые зарегистрированы за рубежом.
ГЛАС.RU вчера в 10:52
Происшествия

Тульский суд вынес приговор по делу о «коте-наркокурьере»

Приговор по громкому уголовному делу, которое в СМИ получило название «дело кота-наркокурьера», вынес суд в Новомосковске Тульской области 13 декабря.
REGNUM вчера в 11:09
Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru 11 декабря в 17:15
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
РИА Новости вчера в 15:50
Общество

В России назвали число запретивших смартфоны на уроках школ

Васильева назвала число школ, которые выполнили рекомендации министерства, Роспотребнадзора и Рособрнадзора «убрать мобильные телефоны из учебного процесса» — 10628.
Lenta.ru 02:02
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Piter.tv вчера в 07:50
Общество

Наумов день отмечают по народному календарю 14 декабря

Из библейских книг можно узнать, что святой Наум стал одним из 12 малых пророков. Он родился в VII веке в Галилеи (село Елкоша).
Телепорт вчера в 18:35
Общество

Минюст предложил ввести изменения порядка взыскания долгов

Министерство юстиции РФ предложило проект больших поправок в законодательство, регулирующее взыскание долгов.
Российская газета 00:01
Экономика

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
РИА Новости 12 декабря в 08:45
Экономика

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
РИА Новости 12 декабря в 05:20
Авто

Дилеры анонсировали предновогодние скидки на автомобили в России

Автоновости дня вчера в 00:47
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Шеремет Павел
Российский, белорусский и украинский тележурналист, руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, впоследствии - «Первого канала». В дальнейшем работал на Общественном телевидении России. Коллега журналиста Дмитрия Завадского.
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