Экономика
ИнтерфаксВ Киеве арестовали недвижимость украинской «дочки» ВЭБа
Печерский районный суд Киева арестовал центральный офис "дочки" ВЭБа - Проминвестбанка (ПИБ) - и еще 15 принадлежащих банку объектов недвижимости. Это следует из определения суда от 10 сентября. Досудебное расследование по этому делу проводит Государственное бюро расследований.
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Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru 03:52
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев впервые прокомментировал роман экс-супруги с Виторганом
В программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ Плетнев впервые рассказал о том, что он думает о романе экс-жены с Максимом Виторганом.
7Дней.ру 09:40
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Российская газета 07:56
Шоу-бизнес
У Заворотнюк развились тяжелые осложнения
Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Гаджеты
Motorola ворвалась на рынок с очень дешевыми телевизорами. Цена
В линейку Motorola TV не вошли лишь совсем бюджетные телевизоры дешевле $100 (6400 руб. по курсу ЦБ на 16 сентября 2019 г.), а также премиальные модели, стоимость которых исчисляется тысячами долларов.
CNews 08:39
Политика
Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Политика
Путин подытожил переговоры с Эрдоганом
Газета.Ru 11:57
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru 10:07
Футбол
Кокорин и Мамаев выйдут из колонии по УДО утром 17 сентября
РИА Новости 10:05
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий 10:44
Политика
СМИ узнали об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа
Российская дипломатическая собственность в Мэриленде и Нью-Йорке, доступ к которой был закрыт по решению президента Барака Обамы в декабре 2016 года, использовалась для перехвата данных ФБР и помощи российским разведчикам на территории Соединенных Штатов, сообщает издание Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников вашингтонской администрации.
РБК 12:03
Армия и оружие
«Омск» потопил условного противника в Тихом океане
Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота «Омск» на учениях в Тихом океане поразил крылатой ракетой надводную мишень, имитировавшую корабль противника, сообщают в пресс-службе Минобороны России.
Новостной фронт 09:00
Происшествия
В Башкирии старшеклассница утопила младшую сестру
В какой-то момент младшая девочка начала капризничать и хныкать.
Стерлитамакский рабочий вчера в 12:07
Экономика
Рост промпроизводства в РФ за 8 месяцев составил 2,6%
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства за месяц на 2,1%. В августе число рабочих дней было на 1 меньше, чем в августе 2018 года, в то время как в июле ситуация была обратной - на один рабочий день больше в этом году, поэтому экономисты ждали замедления годовых темпов в августе по сравнению с июлем.
Интерфакс 11:58
Политика
Адвокат Сноудена прокомментировал его желание покинуть Россию
Адвокат бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена заявил, что желание его подопечного уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России, передает «Интерфакс».
Rambler News Service вчера в 11:25
Кино
Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова»
Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».
iReactor вчера в 10:04
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова не может выгнать из дома бывшего мужа
Певица Татьяна Буланова была замужем за Радимовым с 18 октября 2005 по декабрь 2016-го.
Советы по дому. Лайфхаки 04:46
Происшествия
Молния ударила в движущийся автомобиль в Новосибирске
В Новосибирске во время сильного дождя молния поразила двигавшийся по дороге автомобиль.
Вести.Ru 03:32
Экономика
Правительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям.
РИА Новости 11:19
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Политика
Волкер назвал условие предоставления особого статуса Донбассу
В ходе визита на Украину Волкер назвал условия реализации в Донбассе так называемой «формулы Штайнмайера», включающей механизм предоставления региону особого статуса.
ФАН вчера в 20:13
Здоровье
Роспотребнадзор проверит питание в школах и детсадах Башкирии
«Какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят дети в организованных коллективах и дома, какие региональные особенности и главное насколько рацион отвечает принципам здорового питания по сахару, соли, трансжирам, наличию необходимых микронутриентов», – отметили в Роспотребнадзоре.
ProUfu.ru 03:42
Политика
Джонсон уверен в достижении соглашения с Евросоюзом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность в том, что Лондон и Брюссель в ближайшие недели смогут договориться об условиях Brexit, пишет The Daily Telegraph.
Аргументы и Факты вчера в 19:11
Общество
Дом моды дочери Кадырова открывает первый бутик в Москве
Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, открывает в понедельник первый бутик в Москве.
ТАСС 08:49