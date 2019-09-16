Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВ Киеве арестовали недвижимость украинской «дочки» ВЭБа

Печерский районный суд Киева арестовал центральный офис "дочки" ВЭБа - Проминвестбанка (ПИБ) - и еще 15 принадлежащих банку объектов недвижимости. Это следует из определения суда от 10 сентября. Досудебное расследование по этому делу проводит Государственное бюро расследований.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Суд в Киеве арестовал недвижимость украинской «дочки» ВЭБа

РИА Новости06:16

Суд в Киеве арестовал здания украинской «дочки» ВЭБа

РБК09:43

Суд арестовал здание центрального офиса «дочки» ВЭБ.РФ на Украине

ТАСС09:30

Киевский суд арестовал здания «дочки» ВЭБа

Коммерсантъ11:18

На Украине арестовали имущество российского банка

Lenta.ru10:20

В Киеве арестована недвижимость украинской «дочки» ВЭБа

Московский Комсомолец12:41

В Киеве арестовали недвижимость украинской «дочки» ВЭБа

Интерфакс12:25
Показать все источники
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
Энергетика

Цены на нефть растут на фоне снижения добычи в Саудовской Аравии

Газета.Ru 02:27
Экономика

«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему

Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru 03:52
Общество

В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе

В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Происшествия

Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Происшествия

На Украине бывшего ополченца ДНР расстреляли на пороге его дома

REGNUM 11:38
Шоу-бизнес

Кирилл Плетнев впервые прокомментировал роман экс-супруги с Виторганом

В программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ Плетнев впервые рассказал о том, что он думает о романе экс-жены с Максимом Виторганом.
7Дней.ру 09:40
Политика

В правительстве Крыма поддержали двойное название республики

Российская газета 07:56
Шоу-бизнес

У Заворотнюк развились тяжелые осложнения

Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Гаджеты

Motorola ворвалась на рынок с очень дешевыми телевизорами. Цена

В линейку Motorola TV не вошли лишь совсем бюджетные телевизоры дешевле $100 (6400 руб. по курсу ЦБ на 16 сентября 2019 г.), а также премиальные модели, стоимость которых исчисляется тысячами долларов.
CNews 08:39
Происшествия

Следствие просит арестовать хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве

Газета.Ru 09:00
Политика

Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах

Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Политика

Путин подытожил переговоры с Эрдоганом

Газета.Ru 11:57
Общество

Сердюков и Васильева стали многодетными родителями

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru 10:07
Футбол

Кокорин и Мамаев выйдут из колонии по УДО утром 17 сентября

РИА Новости 10:05
Шоу-бизнес

Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы

Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий 10:44
Политика

СМИ узнали об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа

Российская дипломатическая собственность в Мэриленде и Нью-Йорке, доступ к которой был закрыт по решению президента Барака Обамы в декабре 2016 года, использовалась для перехвата данных ФБР и помощи российским разведчикам на территории Соединенных Штатов, сообщает издание Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников вашингтонской администрации.
РБК 12:03
Армия и оружие

«Омск» потопил условного противника в Тихом океане

Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота «Омск» на учениях в Тихом океане поразил крылатой ракетой надводную мишень, имитировавшую корабль противника, сообщают в пресс-службе Минобороны России.
Новостной фронт 09:00
Происшествия

В Башкирии старшеклассница утопила младшую сестру

В какой-то момент младшая девочка начала капризничать и хныкать.
Стерлитамакский рабочий вчера в 12:07
Экономика

Рост промпроизводства в РФ за 8 месяцев составил 2,6%

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства за месяц на 2,1%. В августе число рабочих дней было на 1 меньше, чем в августе 2018 года, в то время как в июле ситуация была обратной - на один рабочий день больше в этом году, поэтому экономисты ждали замедления годовых темпов в августе по сравнению с июлем.
Интерфакс 11:58
Политика

Адвокат Сноудена прокомментировал его желание покинуть Россию

Адвокат бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена заявил, что желание его подопечного уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России, передает «Интерфакс».
Rambler News Service вчера в 11:25
Кино

Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова»

Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».
iReactor вчера в 10:04
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова не может выгнать из дома бывшего мужа

Певица Татьяна Буланова была замужем за Радимовым с 18 октября 2005 по декабрь 2016-го.
Советы по дому. Лайфхаки 04:46
Общество

Регионы обязали вести видеосъемку во время отлова бездомных животных

ТАСС 04:59
Происшествия

Молния ударила в движущийся автомобиль в Новосибирске

В Новосибирске во время сильного дождя молния поразила двигавшийся по дороге автомобиль.
Вести.Ru 03:32
Экономика

Правительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям

Правительство утвердило правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям.
РИА Новости 11:19
Шоу-бизнес

Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак

Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Политика

Волкер назвал условие предоставления особого статуса Донбассу

В ходе визита на Украину Волкер назвал условия реализации в Донбассе так называемой «формулы Штайнмайера», включающей механизм предоставления региону особого статуса.
ФАН вчера в 20:13
Здоровье

Роспотребнадзор проверит питание в школах и детсадах Башкирии

«Какие продукты потребляют, в каком количестве, сколько раз в день, что едят дети в организованных коллективах и дома, какие региональные особенности и главное насколько рацион отвечает принципам здорового питания по сахару, соли, трансжирам, наличию необходимых микронутриентов», – отметили в Роспотребнадзоре.
ProUfu.ru 03:42
Политика

Джонсон уверен в достижении соглашения с Евросоюзом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность в том, что Лондон и Брюссель в ближайшие недели смогут договориться об условиях Brexit, пишет The Daily Telegraph.
Аргументы и Факты вчера в 19:11
Общество

Дом моды дочери Кадырова открывает первый бутик в Москве

Дом моды Firdaws, возглавляемый дочерью главы Чечни Айшат Кадыровой, открывает в понедельник первый бутик в Москве.
ТАСС 08:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель, депутат. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Проминвестбанк
Банк
Банк Украины. 97,85% его акций владеет российский Внешэкономбанк. На 1 января 2015 года по размеру активов занимает 5-е место среди 158 действующих на Украине банков.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное