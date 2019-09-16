Экономика
РИА НовостиСуд в Киеве арестовал недвижимость украинской «дочки» ВЭБа
Печерский районный суд Киева арестовал здание центрального офиса Проминвестбанка, украинской "дочки" ВЭБа, а также еще 15 объектов недвижимости финансового учреждения, следует из судебного решения, опубликованного в электронном реестре.
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Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Политика
Киев назвал роли Зеленского и Путина в составлении списка для обмена
Отвечая на вопрос, почему Путин согласился на обмен именно сейчас, Денисова предположила, что это объясняется разной риторикой Зеленского и бывшего президента Петра Порошенко.
РБК 10:41
Политика
Власти Крыма не исключают введения второго названия республики
Заместитель председателя совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов не исключает введения второго названия республики - Таврида, сообщил он в понедельник в ходе симпозиума, посвященного развитию связей полуострова с Грецией.
ТАСС 10:29
Гаджеты
Уязвимость в SIM-картах позволила следить за абонентами
Отправив на устройство сообщения определенного содержания, можно ряд команд S@T Browser, которые позволяют узнать IMEI устройство, его местонахождение, язык, уровень заряда батареи.
RuNews24.ru 05:23
Политика
Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.
Интерфакс 08:06
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Игбун заблокировал аккаунт «Уфы» в инстаграме
Бомбардир.ру 10:39
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Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Авто
Названа дата презентации Toyota Land Cruiser 300
Премьера Land Cruiser 200 состоялась более десяти лет назад, а точнее - в сентябре 2007-го.
Новые автомобили 08:41
Общество
В Екатеринбурге показали новый эскиз работы Покраса Лампаса без креста
Организаторы фестиваля уличной живописи Stenograffia показали эскиз арт-объекта художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) без креста на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге.
РБК 06:36
Общество
Три образца сосисок попали в «черный список» из-за кишечной палочки
Первый Тульский 07:27
Экономика
Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч
Почти треть заявили, что им для того, чтобы начать копить, нужен доход от 45 до 55 тысяч рублей на члена семьи.
Газета.Ru 05:41
Шоу-бизнес
Свадебный катафалк Собчак и Богомолова заинтересовал ГИБДД
ГИБДД Москвы обратила внимание на свадебный катафалк телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера, художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.
Lenta.ru 13 сентября в 07:34
Политика
Телеканал «112 Украина» могут лишить лицензии и отключить
Украинский телеканал «112» могут отключить уже в ближайшее время.
Комсомольская правда 10:07
Общество
Кардиолог назвал самые опасные позы для сна
Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.
РБК 05:36
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске призвал чаще привозить к Заворотнюк дочь
Владимир Фриске, отец скончавшейся от опухоли мозга известной певицы, призвал чаще привозить к больной Анастасии Заворотнюк дочь.
News.ru 09:23
Шоу-бизнес
Дарья Мороз впервые показала лицо дочери Виктории Исаковой
Актриса решила впервые показать поклонникам, как выглядит девочка.
Летидор 05:00
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Происшествия
В Томске автобус с пассажирами врезался в столб и перевернулся
В Томске пассажирский маршрутный автобус "ПАЗ" влетел в опору линии электропередачи, а затем опрокинулся набок.
Российская газета 08:08
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:26
Футбол
Черышев отправился с «Валенсией» на матч с «Челси»
Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" отправился на матч группового этапа Лиги чемпионов против английского "Челси", сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 10:24
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках Югославии
Представитель МИД России Мария Захарова призвала власти США извиниться перед бывшей Югославией, которую страны НАТО бомбили в 1999 году.
Газета.Ru вчера в 13:57
Кино
Джеки Чан извинился перед фанатами по-русски
Культуромания 01:42
Армия и оружие
Хуситы пригрозили новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии
Йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах», которые взяли на себя ответственность за атаку дронами на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, угрожают стране новыми нападениями.
ТК Звезда 07:22
Происшествия
Иран вновь задержал танкер в Персидском заливе
Газета.Ru 08:31
Происшествия
Удар молнии в автомобиль в Новосибирске попал на видео
Молния во время ливня в Новосибирске ударила прямо в автомобиль, движущийся по Бердскому шоссе.
Известия 07:00
Армия и оружие
Российские С-400 в Сирии едва не сбили израильские истребители
Военное дело вчера в 08:36
Армия и оружие
Названы ключевые черты нового российского корвета «Меркурий»
Уникальные черты нового российского корвета «Меркурий» отметил заместитель главного конструктора кораблей проекта 20 386 Александр Дадыкин 15 сентября в эфире телеканала «Звезда».
Красная весна 03:36