Экономика
РИА НовостиСуд в Киеве арестовал недвижимость украинской «дочки» ВЭБа
Печерский районный суд Киева арестовал здание центрального офиса Проминвестбанка, украинской "дочки" ВЭБа, а также еще 15 объектов недвижимости финансового учреждения, следует из судебного решения, опубликованного в электронном реестре.
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Экономика
Правительство утвердило правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило правила выплат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки семьям, в которых в 2019-2022 годах родятся третьи и последующие дети, говорится в материалах на сайте Минфина.
РИА Новости 10:51
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В Воронеже полицейских приговорили к реальным срокам за пытки
Оперуполномоченный Сергей Косьяненько получил три года и два месяца колонии общего режима, его коллега Олег Соколовский — три года.
РБК 11:04
Политика
Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Ранее с инициативой о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус.
Российская газета 07:56
Кино
Джеки Чан извинился перед фанатами по-русски
Культуромания 01:42
Энергетика
Forbes: российские бизнесмены стали лидерами по росту капитала за день
Российские бизнесмены в понедельник, 16 сентября, стали лидерами по росту состояния, свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени.
Ведомости 10:16
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
Энергетика
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
«Саудовская Аравия закрыла свой трубопровод на Бахрейн после нападения на свои нефтяные объекты», – цитирует РИА «Новости» сообщение агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Взгляд.ру 10:22
Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной
Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.
Газета.Ru вчера в 15:58
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Футбол
Кокорин и Мамаев утром 17 сентября освободятся из колонии
Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Мамаева, решение по УДО вступает в силу 17 сентября.
РИА Новости 10:05
Политика
Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета вчера в 14:00
Политика
Денисова объяснила, как удалось провести обмен пленными
Обмен пленными между Россией и Украиной стал возможен из-за изменения риторики со стороны Киева, заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.
News.ru 11:02
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
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Кардиолог назвал самые опасные позы для сна
Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.
РБК 05:36
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
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Игрок прошёл Resident Evil 4 с нулевым процентом попаданий
Пользователь сайта Reddit под ником Manekimoney рассказал, что прошёл Resident Evil 4 с нулевым процентом попаданий.
Игромания.ру 04:45
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
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Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Наука
Эксперты: человеческое тело движется после смерти
Австралийские специалисты провели масштабное исследование, которое доказало, что человеческое тело двигается в течение года после смерти.
Ясно 04:10
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Происшествия
Десяток самолетов не могут сесть в аэропорту Пулково
Около десятка самолетов не могут приземлиться в аэропорту Пулково в понедельник, 16 сентября.
КП - Санкт-Петербург 09:31