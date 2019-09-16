Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСуд в Киеве арестовал недвижимость украинской «дочки» ВЭБа

Печерский районный суд Киева арестовал здание центрального офиса Проминвестбанка, украинской "дочки" ВЭБа, а также еще 15 объектов недвижимости финансового учреждения, следует из судебного решения, опубликованного в электронном реестре.
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Суд в Киеве арестовал недвижимость украинской «дочки» ВЭБа

РИА Новости06:16

Суд в Киеве арестовал здания украинской «дочки» ВЭБа

РБК09:43

Суд арестовал здание центрального офиса «дочки» ВЭБ.РФ на Украине

ТАСС09:30

Киевский суд арестовал здания «дочки» ВЭБа

Коммерсантъ11:18

На Украине арестовали имущество российского банка

Lenta.ru10:20

В Киеве арестована недвижимость украинской «дочки» ВЭБа

Московский Комсомолец12:41

Киевский суд наложил арест на центральный офис «дочки» ВЭБ.РФ

News.ru10:07
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Федун не принял отставку Кононова

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун ответил отказом на вариант с отставкой главного тренера команды Олега Кононова.
Metaratings 10:00
Кино

Шварценеггера не стали омолаживать для нового «Терминатора»

Режиссер Тим Миллер объяснил, что не стал применять цифровые технологии омоложения к герою Арнольда Шварценеггера в фильме "Терминатор: Темные судьбы".
Газета.Ru 08:26
Волейбол

Сборная России обыграла Финляндию на ЧЕ по волейболу

Мужская сборная России встречалась со сборной Финляндии на чемпионате Европы по волейболу.
Metaratings 13:10
Политика

В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал идею о втором названии для региона — Таврида.
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Происшествия

Бывшего хоккеиста КХЛ Мусатова арестовали по делу о мошенничестве

Коммерсантъ 12:02
Происшествия

При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей

Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.
Российская газета 02:38
Общество

В России изменятся правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Происшествия

В Воронеже полицейских приговорили к реальным срокам за пытки

РБК 11:04
Политика

Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния

Президент России Владимир Путин считает недопустимым разделение Сирии на зоны влияния.
RT на русском 12:25
Шоу-бизнес

У Заворотнюк развились тяжелые осложнения

Польские врачи встречают В понедельник, 16 сентября, у актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония.
Газета.Ru 07:55
Энергетика

Цены на нефть растут после снижения добычи в Саудовской Аравии

Если текущие перебои в добыче нефти сохранятся в течение более чем шести недель, то цены на нефть сорта Brent ожидают ралли выше $75 за баррель, предупредили в Goldman Sachs.
Газета.Ru 12:00
Политика

Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет

Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Политика

Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия 12:26
Экономика

«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему

Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru 03:52
Общество

Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей

Российская газета 11:37
Общество

В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе

В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Общество

Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ

Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru 04:27
Шоу-бизнес

В РПЦ усомнились в искренности Собчак и Богомолова на венчании

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и и. о. пресс-секретаря патриарха Кирилла Владимир Легойда обвинил Ксению Собчак и Константина Богомолова в неискренности перед церковью.
Москва 24 01:28
Армия и оружие

Лидер ИГ рассказал о планах на будущее

Глава террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) самопровозглашенный «халиф» Абу Бакр аль-Багдади записал аудиозапись, где говорит о дальнейших намерениях своей организации.
Lenta.ru 13:01
Политика

Чемезов анонсировал начало серийного производства С-500

Коммерсантъ вчера в 17:50
Политика

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

Газета.Ru 11:51
Политика

Зеленский назвал основные задачи на посту президента

РИА Новости 07:43
Футбол

Стало известно, когда выйдут на свободу Кокорин и Мамаев

Как сообщает пресса, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу уже 17 сентября. Произойдет это в первой половине дня.
Телепрограмма 12:43
Футбол

Сын Киркорова зачислен в академию ЦСКА

Вести.Ru 13:00
Происшествия

17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру

Lenta.ru вчера в 06:30
Происшествия

Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа

В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
Российская газета 11:50
Армия и оружие

Корабль ВМС США зашел в Черное море и направился в Грузию

Десантный корабль ВМС США зашел в воды Черного моря, а теперь направляется в Грузию.
Газета.Ru вчера в 13:14
Происшествия

Арестован директор рыбинского предприятия

В пятницу вечером на Заводе дорожных машин в Рыбинске прошли обыски. ФСБ задержала директора Павла Кузнецова.
Рыбинские Известия 14 сентября в 01:40
Финансы

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2014 года

Кредитная нагрузка россиян в 75% регионов страны превысила пиковые значения 2013-2014 годов, сообщается в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.
ТАСС 11:59
Общество

Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве

Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
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