Экономика
РИА НовостиСуд в Киеве арестовал недвижимость украинской «дочки» ВЭБа
Печерский районный суд Киева арестовал здание центрального офиса Проминвестбанка, украинской "дочки" ВЭБа, а также еще 15 объектов недвижимости финансового учреждения, следует из судебного решения, опубликованного в электронном реестре.
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Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-400
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на пресс-конференции на вопрос о помощи Саудовской Аравии в связи с атаками дронов на нефтяные объекты, предложил королевству купить для своей защиты у России комплексы С-400 или С-300.
РИА Новости 14:16
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 10:13
Происшествия
Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте
Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru 10:23
Кино
«Оно 2» возглавил американский прокат
Удачно стартовал в прокате фильм Лорин Скафарии "Стриптизерши".
Газета.Ru вчера в 13:41
Авто
Появилась информация о первом кроссовере Ferrari
Как сообщил технический директор Ferrari Майкл Лайтерс зарубежным СМИ, первый SUV итальянской марки появится в 2022 году.
Тарантас Ньюс 04:37
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Политика
Белоруссия опровергла планы создания конфедерации с Россией
Минск назвал фейком сообщения СМИ о создании конфедерации России и Белоруссии.
Газета.Ru 13:13
Происшествия
Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа
В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
Российская газета 11:50
Шоу-бизнес
Новый выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк
Новый эпизод популярной телевизионной передачи «Пусть говорят», который выйдет в эфир в понедельник, 16-го сентября, вечером, будет посвящен российской актрисе театра и кино, телеведущей и заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк.
Журналистская правда 06:35
Футбол
Кокорина и Мамаева выпустят по УДО 17 сентября до обеда
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев во вторник, 17 сентября, выйдут на свободу по условно-досрочному освобождению.
Российская газета 10:00
Гаджеты
Смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus
UfaTime.ru вчера в 12:19
Наука
Ученые: древний кенгуру был похож на коалу и питался как панда
Ученые изучили челюсти древнего короткомордого кенгуру и выяснили, что он занимал экологическую нишу современных панд.
Мойка78 13 сентября в 01:32
Футбол
Сергей Семак: «В Лион прилетели все, кроме Малкома»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».
Спорт-Экспресс 13:23
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия 12:26
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье
Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 14 сентября в 13:00
Здоровье
Употребление помидоров может быть вредно для здоровья
По словам специалиста, помидоры наносят вред здоровью, несмотря на то, что в них содержится множество витаминов и минералов.
МедиаПоток вчера в 07:37
Экономика
Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России
Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
REGNUM 05:02
Авто
В России предложили ввести обязательную сертификацию автосервисов
Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" выступила с предложением о введении системы сертификации автосервисов, в которой будет учитываться степень их технической оснащенности и квалификация сотрудников, передает РИА Новости.
Москва 24 10:59
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал идею о втором названии для региона — Таврида.
RT на русском 11:44
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Происшествия
В Зеленоградске туриста смыло волной
В воскресенье 15 сентября 2019 года, в Зеленоградске туриста смыло волной с пирса. Об этом на своей странице в Facebook сообщила очевидец.
Русский Запад 04:25
Происшествия
На Сахалине убили сотрудника Росгвардии за замечание о курении
Вечером 13 сентября сотрудник Росгвардии, который был в гражданской одежде, во внерабочее время сделал замечание мужчине и его подруге за курение в общественном месте.
Дождь 01:36
Политика
Партия Зеленского состоит из сумасшедших и психически больных людей
По словам главы офиса Андрея Богдана, в партии есть и сумасшедшие, и психически больные люди.
Госновости 13:01
Шоу-бизнес
Крапивница сделала Анну Седокову похожей на леопарда
Телепрограмма 11:04
Общество
Названа неожиданная опасность парацетамола
Ученые Бристольского университета в Великобритании выяснили, что употребление парацетамола во время беременности может привести к нарушениям в поведении детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет.
Lenta.ru 06:00
Армия и оружие
Лидер ИГ рассказал о планах на будущее
Глава террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) самопровозглашенный «халиф» Абу Бакр аль-Багдади записал аудиозапись, где говорит о дальнейших намерениях своей организации.
Lenta.ru 13:01