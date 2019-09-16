Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСуд в Киеве арестовал недвижимость украинской «дочки» ВЭБа

Печерский районный суд Киева арестовал здание центрального офиса Проминвестбанка, украинской "дочки" ВЭБа, а также еще 15 объектов недвижимости финансового учреждения, следует из судебного решения, опубликованного в электронном реестре.
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Суд в Киеве арестовал недвижимость украинской «дочки» ВЭБа

РИА Новости06:16

Суд в Киеве арестовал здания украинской «дочки» ВЭБа

РБК09:43

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