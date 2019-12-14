Происшествия
РИА НовостиСуд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца военнослужащему Вооруженных сил Украины Андрею Антоненко, которого следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета.
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Гаджеты
Huawei готовится обогнать Samsung на рынке смартфонов
Разрыв между двумя компаниями, подчеркнули в Strategy Analytics, сократился с 5,9% в 2018-м до 3,6%. Apple, прогнозируют эксперты, в этом году отгрузит 193 миллиона айфонов и займет 13,6% рынка.
Спорт
Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболу
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
В Иркутске 150 человек пришли на митинг в поддержку Левченко
Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»
Общество
Учитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды
Армия и оружие
В Афганистане девять военных погибли в перестрелке с талибами
По меньшей мере девять афганских военнослужащих были убиты в пятницу боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в провинции Газни.
Киберспорт
Анонсирована первая игра для PlayStation 5 – Godfall
Первой игрой в стартовой линейке PlayStation 5 станет Godfall. Такой анонс сделали на церемонии The Game Awards 2019.
Кино
В Сети появился финальный трейлер «Ведьмака»
Общество
Минюст предложил изменить правила взыскания долгов
Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов с физлиц.
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Армия и оружие
F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
В мае американское издание The Drive написало, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.
Наука
Названы вызывающие бессонницу продукты
Происшествия
Прокуратура выясняет обстоятельства падения башенного крана на Урале
В свердловском Карпинске прокуратура выясняет обстоятельства опрокидывания башенного крана. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15
Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Шоу-бизнес
Муза Петросяна ответила на слухи о свадьбе
30-летняя помощница 74-летнего артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на сообщения о свадьбе со своим работодателем в Instagram.
Происшествия
Похититель украл диски с данными 29 тыс. сотрудников Facebook
Отмечается, что инцидент произошёл ещё 17 ноября. Неизвестный украл жёсткие диски из автомобиля одного из сотрудников компании.
Происшествия
Не оплатившую проезд российскую школьницу заставили попрошайничать
Российскую школьницу заставили попрошайничать после того, как она не смогла заплатить за проезд в маршрутке.
Кино
Фильм «Джуманджи: Новый уровень» возглавит американский бокс-офис
Армия и оружие
В Ростехе рассказали, какое оружие РФ нелегально копируют за рубежом
В течение последних 17 лет специалисты зафиксировали более 500 случаев несанкционированного копирования российского вооружения и военной техники.
Спорт
«За свой юмор попаду в ад». Ефимова пошутила о санкциях ВАДА
Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова пошутила по поводу санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в адрес России.
Кино
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Фигурное катание
Фигуристка Алина Загитова приостанавливает спортивную карьеру
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.
Армия и оружие
Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям
Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» калибра 122 мм готова к проведению испытаний, рассказал генеральный директор концерна-разработчика «Техмаш» Владимир Лепин.
Политика
Путин внес в Госдуму проект закона о звании «Город трудовой доблести»
Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил принять на федеральном уровне звание "Город трудовой доблести" для городов, которые внесли вклад в обеспечение военных действий и трудового подвига в тылу в годы Великой Отечественной войны.