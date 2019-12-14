Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца военнослужащему Вооруженных сил Украины Андрею Антоненко, которого следствие считает организатором убийства журналиста Павла Шеремета.
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В Киеве арестовали третьего подозреваемого в убийстве Павла Шеремета

РБК04:21

Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

РИА Новостивчера в 20:49

Суд в Киеве арестовал фигурантов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета

Эхо Москвы02:00

В Киеве арестовали музыканта — предполагаемого организатора убийства Шеремета

Life.ruвчера в 23:05

Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

RT на русскомвчера в 21:03

Суд в Киеве арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета

Известиявчера в 21:31

Суд в Киеве арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Газета.Ru03:10
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Гаджеты

Huawei готовится обогнать Samsung на рынке смартфонов

Разрыв между двумя компаниями, подчеркнули в Strategy Analytics, сократился с 5,9% в 2018-м до 3,6%. Apple, прогнозируют эксперты, в этом году отгрузит 193 миллиона айфонов и займет 13,6% рынка.
Вести.Хайтек вчера в 04:44
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Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболу

Pravda.Ru вчера в 05:24
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Политика

В Иркутске 150 человек пришли на митинг в поддержку Левченко

РИА Новости 04:36
Общество

Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России

Ранее исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что этой зимой жителей европейской части России, Красноярского края и Западной Сибири ожидают частые смены погоды — в какой-то момент теплая погода может смениться волной холода и наоборот.
РИА Новости вчера в 23:57
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Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Российская газета 03:45
Общество

Учитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды

REGNUM вчера в 10:44
Армия и оружие

В Афганистане девять военных погибли в перестрелке с талибами

По меньшей мере девять афганских военнослужащих были убиты в пятницу боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в провинции Газни.
ТАСС 03:45
Киберспорт

Анонсирована первая игра для PlayStation 5 – Godfall

Первой игрой в стартовой линейке PlayStation 5 станет Godfall. Такой анонс сделали на церемонии The Game Awards 2019.
Cyber.sports.ru вчера в 05:15
Кино

В Сети появился финальный трейлер «Ведьмака»

Экономика сегодня 12 декабря в 12:48
Спорт

Российские конькобежцы выиграли командную гонку на этапе Кубка мира

РБК 04:51
Общество

Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст предложил изменить порядок взыскания долгов с физлиц.
BFM.ru 01:16
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 20:28
Армия и оружие

F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»

В мае американское издание The Drive написало, что истребители F-35A Lightning II и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенные для уничтожения радаров вражеских комплексов противоракетной обороны.
Lenta.ru 01:03
Наука

Названы вызывающие бессонницу продукты

Известия вчера в 18:59
Происшествия

Прокуратура выясняет обстоятельства падения башенного крана на Урале

В свердловском Карпинске прокуратура выясняет обстоятельства опрокидывания башенного крана. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
REGNUM 04:40
Армия и оружие

КНДР провела «крайне важное» испытание на космодроме Сохэ

Вести.Ru 03:50
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Российская газета 03:55
Шоу-бизнес

Муза Петросяна ответила на слухи о свадьбе

30-летняя помощница 74-летнего артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на сообщения о свадьбе со своим работодателем в Instagram.
Газета.Ru 12 декабря в 05:33
Происшествия

Похититель украл диски с данными 29 тыс. сотрудников Facebook

Отмечается, что инцидент произошёл ещё 17 ноября. Неизвестный украл жёсткие диски из автомобиля одного из сотрудников компании.
REGNUM 00:44
Происшествия

Не оплатившую проезд российскую школьницу заставили попрошайничать

Российскую школьницу заставили попрошайничать после того, как она не смогла заплатить за проезд в маршрутке.
Lenta.ru 04:08
Кино

Фильм «Джуманджи: Новый уровень» возглавит американский бокс-офис

Газета.Ru 12 декабря в 07:23
Армия и оружие

В Ростехе рассказали, какое оружие РФ нелегально копируют за рубежом

В течение последних 17 лет специалисты зафиксировали более 500 случаев несанкционированного копирования российского вооружения и военной техники.
Российская газета 04:18
Спорт

«За свой юмор попаду в ад». Ефимова пошутила о санкциях ВАДА

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова пошутила по поводу санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в адрес России.
Чемпионат 04:52
Кино

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Фигурное катание

Фигуристка Алина Загитова приостанавливает спортивную карьеру

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.
Комсомольская правда вчера в 13:34
Армия и оружие

Разработчики ракеты «Монолит» рассказали о готовности к госиспытаниям

Новейшая высокоточная управляемая авиационная ракета «Монолит» калибра 122 мм готова к проведению испытаний, рассказал генеральный директор концерна-разработчика «Техмаш» Владимир Лепин.
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Политика

Путин внес в Госдуму проект закона о звании «Город трудовой доблести»

Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко предложил принять на федеральном уровне звание "Город трудовой доблести" для городов, которые внесли вклад в обеспечение военных действий и трудового подвига в тылу в годы Великой Отечественной войны.
РИА Новости 04:22
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Шеремет Павел
Российский, белорусский и украинский тележурналист, руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, впоследствии - «Первого канала». В дальнейшем работал на Общественном телевидении России. Коллега журналиста Дмитрия Завадского.
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