Происшествия

РБКРБКСуд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на корреспондента. Кузьменко пробудет под стражей до 8 февраля.
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В Киеве арестовали музыканта — предполагаемого организатора убийства Шеремета

Life.ruвчера в 23:05

Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета

РИА Новостивчера в 16:34

Суд в Киеве арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета

Известиявчера в 21:31

Суд арестовал предполагаемого организатора убийства Шеремета

Коммерсантъвчера в 21:16

Арестован третий подозреваемый в убийстве Шеремета

Газета.Ruвчера в 20:54

Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета

РБКвчера в 17:54

Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

RT на русскомвчера в 21:03
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Наука

Выявлены вызывающие бессонницу продукты

Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете выявили вызывающие бессонницу продукты.
Lenta.ru вчера в 22:45
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по выбору блюд и напитков на Новый год

Век вчера в 06:50
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Футбол

Моуринью прокомментировал продление «Ливерпулем» контракта с Клоппом

Чемпионат вчера в 16:53
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
РИА Новости вчера в 15:50
Политика

Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости

В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
News.ru вчера в 07:21
Авто

Обновленный Toyota Highlander появился у дилеров

Рестайлинговый Toyota Highlander построен на платформе Toyota New Global Architecture получил не только обновленный дизайн, но и также значительно прибавил в цене.
32CARS.ru вчера в 09:25
Музыка

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости вчера в 17:36
Политика

В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»

Ранее Кулеба заявил, что Киев надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за санкций США.
RT на русском вчера в 16:17
Культура

Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал порталу Nation News использование им нецензурной лексики в шоу Максима Галкина "Музыкалити" на YouTube-канале ТО Gazgolder.
РИА Новости вчера в 16:58
Армия и оружие

ЗРК «Оса» сбил шестой американский беспилотник за две недели

Несколько часов назад представители движения «Ансар Аллах» опубликовали данные о том, что средствами противовоздушной обороны, а речь, предположительно, идёт о ЗРК «Оса» (SA-7 Gekko), был уничтожен очередной американский военный разведывательный беспилотник, находившийся на вооружении ВВС Саудовской Аравии.
Avia.pro вчера в 22:36
Авто

Появилась полная информация о «Русском Прадо»

32CARS.ru вчера в 03:40
Политика

СМИ узнали о новом контракте на поставку Турции комплексов С-400

Российская газета вчера в 16:42
Происшествия

Восьмилетняя девочка в Воркуте заперла в квартире вора и ушла в школу

Восьмилетняя девочка в Воркуте впустила в квартиру вора, после чего заперла дверь на ключ и ушла в школу.
Народные новости вчера в 18:05
Общество

Посол России предложил КНДР решение проблемы с браконьерством

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что предложил северокорейской стороне создать двустороннюю структуру по борьбе с браконьерством.
РИА Новости вчера в 22:50
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM вчера в 05:49
Хоккей

Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» победить «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:00
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости 12 декабря в 20:10
Музыка

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни уходящего 2019 года

Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги уходящего года, озвучив имена самых популярных исполнителей и названия наиболее прослушиваемых песен.
iReactor 11 декабря в 07:36
Игры

Выходцы из Remedy и Wargaming анонсировали тактический шутер Nine to Five

В рамках The Game Awards 2019 состоялся анонс дебютной игры финской студии Redhill Games, которую основали выходцы из Remedy (Max Payne, Alan Wake, Control) и Wargaming (World of Tanks, «Калибр»).
Игромания.ру 12 декабря в 22:49
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
Общество

Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.
РИА Новости вчера в 11:01
Происшествия

На «Адмирале Кузнецове» найден второй погибший

На авианосце «Адмирал Кузнецов» поисковая группа обнаружила второго погибшего при пожаре.
Известия вчера в 09:08
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на «Голосе»

Lenta.ru 00:06
Авто

Появились первые фотографии нового купе Opel Astra

В Сети появились первые фотографии нового купеобразного Opel Astra новой генерации.
Picsnews.net вчера в 10:34
Политика

Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
Коммерсантъ 12 декабря в 18:59
Общество

Переламывать: в РФ хотят наказывать уклоняющихся от лечения наркоманов

В России может появиться уголовная ответственность для людей, употребляющих наркотики и отказывающихся от принудительного лечения.
РЕН ТВ вчера в 23:18
Единоборства

Фёдор Чудинов победил Н’Жикама и завоевал пояс WBA Gold

Чемпионат вчера в 14:48
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Экономика

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
RT на русском 11 декабря в 12:06
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Шеремет Павел
Российский, белорусский и украинский тележурналист, руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, впоследствии - «Первого канала». В дальнейшем работал на Общественном телевидении России. Коллега журналиста Дмитрия Завадского.
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