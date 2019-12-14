Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на корреспондента. Кузьменко пробудет под стражей до 8 февраля.

Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета

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