Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПодозреваемую в убийстве Шеремета арестовали на два месяца

Печерский районный суд Киева отправил в СИЗО на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие называет исполнителем убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Предполагается, что она закладывала бомбу под автомобиль.
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Суд в Киеве арестовал еще одного подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета

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Шеремет Павел
Российский, белорусский и украинский тележурналист, руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, впоследствии - «Первого канала». В дальнейшем работал на Общественном телевидении России. Коллега журналиста Дмитрия Завадского.
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