Общество

РБКРБКСуд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута»

Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году. Об этом сообщает «Общественное телевидение». Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине.
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Накануне суд Киева освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут»

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РБКвчера в 15:54
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