Общество
РБКСуд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута»
Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году. Об этом сообщает «Общественное телевидение». Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине.
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Космические итоги уходящего года дали возможность людям узнать больше информации о Вселенной
Ученые подвели космические итоги уходящего года. Они дали возможность людям узнать больше информации о Вселенной.
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Количество погибших из-за тайфуна на Филиппинах выросло до 28
Количество погибших из-за тайфуна «Урсула» на Филиппинах увеличилось до 28 человек, передает телеканал ABS-CBN.
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В Москве началось прощание с Волчек
В театре «Современник» в Москве началось прощание с художественным руководителем театра Галиной Волчек. Об этом сообщает корреспондент РБК.
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Федор Емельяненко нокаутом победил Джексона на турнире Bellator
Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в первом раунде победил американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии.
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Путин подписал закон об увеличении МРОТ
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предусматривает повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида
Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
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«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
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Появились первые рендеры смартфона Google Pixel 4a
Инсайдеры опубликовали первые рендеры нового смартфона Google Pixel 4a, согласно которым гаджет будет оснащен дисплеем диагональю в 5,7 или 5,8 дюймов.
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Врач перечислила полезные и вредные свойства красной икры
Употребление красной икры может принести как пользу, так и вред. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева.
Хоккей
Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России
Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
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Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700
После тестов стало известно, что в Core i3-10300 используется четыре ядра и восемь потоков, а работает процессор на частотах 3,7-4,2 ГГц.
Технологии
Microsoft может ввести подписку на операционную систему Windows 10
Компания Microsoft может ввести дополнительную подписку на Windows 10 для всех потребителей.
Происшествия
Пять человек пострадали из-за нападения возле синагоги в Нью-Йорке
Пять человек были ранены в результате нападения злоумышленника возле синагоги пригорода Нью-Йорка.
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег
Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
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Объявлена дата обмена пленными между Киевом и Донбассом
Обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса намечена на 29 декабря.
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«Ак Барс» всухую одолел «Локомотив», прервав серию из трех поражений
Политика
Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Общество
Гороскоп на 29 декабря. Вас ждут приятные новости
Гороскоп на 29 декабря 2019 года уверен — сегодня вас ждут приятные новости, связанные с близкими или успехами в профессиональной сфере.
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Экс-агент Дзюбы: «Это непростой клиент. Многое решает отец»
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Форвард «Ростова» Шомуродов женился
Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Общество
Протестующие заблокировали бывшим бойцам «Беркута» выезд из СИЗО
Протестующие заблокировали выезды из СИЗО в Киеве, где находятся три бывших бойца спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящие подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года.
Происшествия
ДТП в Вологодской области: четыре человека погибли
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В групповых чатах новой бета-версии мессенджера нашлась функция, с помощью которой сообщения в групповых чатах могут автоматически исчезать через какое-то время.
Шоу-бизнес
Подписчики обнаружили оптическую иллюзию на фото Полины Гагариной
Поклонники певицы Полины Гагариной обнаружили на одной из ее фотографий в Instagram оптическую иллюзию.
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Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.