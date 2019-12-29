Общество
РИА НовостиСуд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
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Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью 2020 года
Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал, что второй сезон будет представлен уже осенью 2020 года.
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию.
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Муж Заворотнюк Петр Чернышев появился на льду с годовалой дочерью
Сообщается, что недуг у нее появился после того, как она родила прошлой осенью дочь Милу.
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Назван самый популярный смартфон в России
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В России введено уголовное наказание за незаконный оборот янтаря
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Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить
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В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Футбол
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Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира
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Ивановские зрители оценили комедийный отечественный фильм «Холоп»
В широкий прокат вышел отечественный фильм «Холоп». Эту комедийную ленту уже оценили ивановские зрители.
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Тутберидзе выложила фотографию со своими ученицами
Политика
Согласованных с «Газпромом» текстов соглашений на транзит газа еще нет - «Нафтогаз»
Согласованных с "Газпромом" текстов соглашений в рамках пакетных договоренностей по транзиту газа по состоянию на вечер субботы еще нет, сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Хоккей
Капитан молодежной сборной Канады: «Нужно отдать должное России»
Капитан молодежной сборной Канады Барретт Хейтон признал, что команда потерпела заслуженное поражение в матче с Россией (0:6). — Соперник провел отменный матч, — приводит слова Хейтона официальный сайт ИИХФ.
Наука
ВИЧ эволюционирует и становится более заразным
27.12.19 Оказывается, вирус иммунодефицита человека тоже эволюционирует, причем становится все заразнее, обнаружили биологи из Калифорнийского университета.
Культура
Лобода и Лазарев помирились в эфире шоу Малахова
Андрей Малахов под Новый год решил наконец помирить звезд.
Происшествия
Более 20 человек стали жертвами ДТП в Египте
По меньшей мере 23 человека погибли в результате ДТП, которое произошло в субботу, 28 декабря, на трассе между городами Порт-Саид и Думьят в северной части Египта.
Футбол
В «Монако» сменился главный тренер
Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
Гаджеты
Компания Xiaomi подтвердила мощные аккумуляторы в линейке Xiaomi Mi 10
Аккумуляторы для новых смартфонов компании Xiaomi получат ёмкость не менее 4500 мА•ч. В линейке Mi 10 в скором времени могут появиться две модели гаджетов с различными техническими характеристиками.
Армия и оружие
The Washington Post (США): Асад и Путин несут ответственность за новую волну страданий в Сирии (The Washington Post)
Турция уже давно закрыла свою границу с Сирией, а это означает, что у беженцев нет возможности добраться до безопасного места.
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Эффект антидепрессантов предсказали по изменению связей в мозге
Исследователи из Йельского и Манчестерского университетов во главе с Чади Абдаллой (Chadi G. Abdallah) предложили другой подход для предсказания эффективности антидепрессантов — по тому, как эти препараты меняют состояние связей между различными областями головного мозга.
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Общество
В московский парк «Зарядье» завезли снег
Администрация столичного парка "Зарядье" сообщила о приготовленном для москвичей и гостей города подарке: перед Новым годом на территорию завезли снег.