Общество

РИА НовостиРИА НовостиСуд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
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Киевский суд отпустил под личное обязательство экс-бойцов спецназа «Беркут»

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РБК15:54

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:44, Ашберн
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Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
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