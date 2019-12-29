Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.

Авто «АвтоВАЗ» повышает цены на все модели Lada Напомним, в конце ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили. для автомобилей с объемом двигателя до литра ставка вырастет на 46,1%, для машин с двигателем от 3,5 литра — на 145%.

Политика Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".

Политика Пушков: слова Путина задели Варшаву за живое Слова Путина о польском антисемите задели за живое нынешние власти Польши, заявил сенатор Алексей Пушков, 29 декабря со своей страницы в Twitter.

Политика Глава ЕК раскритиковала санкции США против «Северного потока-2» «Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами», – говорится в заявлении Урсулы фон дер Ляйен, занимающей пост председателя ЕК.

Происшествия 2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.

Здоровье В Самаре служба крови запретила гомосексуалам быть донорами По словам заместителя директора по медицинской части станции переливания крови Елены Кудиновой, клиника оформила базу людей, которым запрещено сдавать кровь.

Происшествия В Мексике при атаке на автозаправку погибли шесть человек В результате вооруженного нападения на посетителей АЗС в центральном мексиканском штате Гуанахуато погибли шесть человек, еще пятеро с огнестрельными ранениями находятся в больницах.

Гаджеты Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.

Технологии Платёжное приложение Mir Pay хотят предустанавливать на гаджеты в РФ Как сообщал NEWS.ru ранее, заместитель руководителя ФАС РФ Анатолий Голомолзин заявил, что закон, обязывающий продавцов электроники с 1 июля 2020 года устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение, расширит возможности выбора для пользователей и позволит поддержать отечественные компании.

Финансы Курс доллара снизился до 61,78 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 61,78 рубля.