Общество
РИА НовостиСуд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
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Специалисты назвали пять простых правил для быстрого похудения
Специалисты назвали пять простых правил, которые помогут сбросить лишний вес в течение нескольких месяцев.
Авто
«АвтоВАЗ» повышает цены на все модели Lada
Напомним, в конце ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили. для автомобилей с объемом двигателя до литра ставка вырастет на 46,1%, для машин с двигателем от 3,5 литра — на 145%.
Политика
Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
Политика
Пушков: слова Путина задели Варшаву за живое
Слова Путина о польском антисемите задели за живое нынешние власти Польши, заявил сенатор Алексей Пушков, 29 декабря со своей страницы в Twitter.
Шоу-бизнес
Филиппу Киркорову удалось похудеть на 24 кг в течение полугода
Филипп Киркоров смог похудеть на 24 кг в течение шести месяцев.
Фигурное катание
Тутберидзе прервала пресс-конференцию на Чемпионате России
Политика
Мадуро назвал президента Колумбии Дуке врагом Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал президента Колумбии Ивана Дуке национальным врагом, сообщат El Nacional.
Политика
Глава ЕК раскритиковала санкции США против «Северного потока-2»
«Еврокомиссия категорически против введения санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в проекте в соответствии с правовыми нормами», – говорится в заявлении Урсулы фон дер Ляйен, занимающей пост председателя ЕК.
Происшествия
2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США
В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.
Кино
Малыш синий еж: в Сети появился новый трейлер фильма «Соник в кино»
Компания Paramount Pictures опубликовала очередной трейлер фильма «Соник в кино», на этот раз зрителям показали главного героя в детском образе.
Футбол
Ибрагимович согласился вернуться в «Милан»
Единоборства
Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов
Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
Политика
В МИД России объяснили назначение нового департамента
В МИД России объяснили каким будет назначение нового, 42-го департамента внешнеполитического ведомства.
Здоровье
В Самаре служба крови запретила гомосексуалам быть донорами
По словам заместителя директора по медицинской части станции переливания крови Елены Кудиновой, клиника оформила базу людей, которым запрещено сдавать кровь.
Происшествия
В Мексике при атаке на автозаправку погибли шесть человек
В результате вооруженного нападения на посетителей АЗС в центральном мексиканском штате Гуанахуато погибли шесть человек, еще пятеро с огнестрельными ранениями находятся в больницах.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Технологии
Платёжное приложение Mir Pay хотят предустанавливать на гаджеты в РФ
Как сообщал NEWS.ru ранее, заместитель руководителя ФАС РФ Анатолий Голомолзин заявил, что закон, обязывающий продавцов электроники с 1 июля 2020 года устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение, расширит возможности выбора для пользователей и позволит поддержать отечественные компании.
Общество
Росстат впервые учёл пенсионную реформу в демографическом прогнозе
Росстат впервые учёл повышение пенсионного возраста в РФ в прогнозе демографической нагрузки до 2035 года.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Финансы
Курс доллара снизился до 61,78 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 61,78 рубля.
Хоккей
Овечкин в матче с «Каролиной» забросил 24-ю шайбу в сезоне
Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 4:2. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу в составе «столичных» на 10-й минуте второго периода в большинстве забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Дмитрий Орлов и Ларс Эллер.
Космос
Первый запуск с Байконура в 2020 году переносится с января на февраль
Первый запуск с космодрома Байконур британских спутников связи OneWeb перенесен на первую половину февраля 2020 года.
Общество
Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»
Футбол
В «Манчестер Сити» уверены в том, что уход Гвардиолы не скажется на команде
Главный исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано прокомментировал слухи о возможном уходе Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера команды.
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч
Футбол