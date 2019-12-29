Общество

РИА НовостиРИА НовостиСуд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
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В Киеве начались протесты против обмена военнопленными после освобождения нескольких экс-«беркутовцев»

Дождь00:39

Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

РИА Новостивчера в 15:17

Суд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута»

РБКвчера в 15:54

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Интерфаксвчера в 15:53

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Коммерсантъвчера в 15:24

Накануне суд Киева освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут»

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Суд в Киеве отпустил под личное обязательство экс-бойцов спецназа «Беркут»

ТАССвчера в 15:15
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В Минобороны планируют увеличить скорость гиперзвуковых ракет

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Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
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Три передачи Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Торонто»

Одним из героев матча стал российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин.
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С сестёр Хачатурян сняли электронные браслеты

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Происшествия

Несколько человек пострадали при атаке с ножом у синагоги в Нью-Йорке

Несколько человек пострадали в результате нападения с ножом, которое произошло возле здания синагоги в пригороде Нью-Йорка.
RT на русском вчера в 23:58
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В Британии по ошибке опубликовали адреса получателей госнаград

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РБК вчера в 12:51
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В Киеве объяснили опасения Украины из-за «Северного потока-2»

С помощью газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» Россия сможет полностью заместить мощности украинской газотранспортной системы (ГТС), заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».
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В Северной Ирландии скончался актер Эндрю Данбар, сыгравший несколько ролей в сериале «Игра престолов», сообщает Daily Mail.
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Общество

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RuNews24.ru 27 декабря в 15:18
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В России с нового года меняются правила регистрации автомобилей

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После прихода в команду Леонида Слуцкого «Рубин» стал активно проявлять себя на трансферном рынке и уже есть первое пополнение - 20-летний нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, о чем официально сообщили на сайте «быков».
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

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