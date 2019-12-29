Общество
РБКСуд в Киеве освободил из-под ареста экс-бойцов «Беркута»
Апелляционный суд в Киеве освободил под личное обязательство трех бывших бойцов спецназа «Беркут», обвиняемых в стрельбе на Майдане в 2014 году. Об этом сообщает «Общественное телевидение». Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине.
Читать в источнике
Оценить95
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 20:15, Ашберн
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа
Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Общество
В столичный парк «Зарядье» завезли снег
Как уже сообщалось накануне, завезенный в "Зарядье" снег — искусственный.
Футбол
«Норвич» и «Тоттенхэм» сыграли вничью
«Норвич» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 20-го тура английской премьер-лиги — 2:2. За хозяев поля забили Марио Вранчич и Серж Орье (автогол).
Гаджеты
У телефонов на Android могут убрать ограничение для видео
Ограничение на размер видео, действующее для телефонов на Android, могут отменить в новой версии операционной системы, сообщил 26 декабря портал XDA Developers.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Общество
Из-за циклона на Фиджи погиб один человек
Из-за циклона было эвакуировано две с половиной тысячи человек.
Происшествия
В Магадане убит врач-рентгенолог, подрабатывавший таксистом
Врач-рентгенолог, вынужденно подрабатывавший таксистом, был убит во время бытового конфликта в Магадане.
Футбол
Новым тренером «Монако» назначен испанец Морено
Через месяц с небольшим 42-летний Роберт Морено возглавил "Монако". В настоящее время "Монако" занимает шестое место в чемпионате Франции.
Общество
Эксперты рассказали о пользе и вреде красной икры
Специалисты рассказали телеканалу НТВ о полезных свойствах красной икры, а также назвали причину, почему россиянам не стоит ей злоупотреблять.
Происшествия
Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году
Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press.
Фигурное катание
Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию
Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.
Хоккей
Российские хоккеисты отказались пожать руку капитану сборной Канады
Хоккеисты молодежной сборной России отказались жать руку капитану канадской команды Барретту Хейтону по окончании матча на мировом первенстве в Чехии, пишет в воскресенье, 29 декабря, «Газета.ру».
Политика
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания
Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.
Космос
Новые двигатели уменьшат время в пути до Марса в несколько раз
Авто
Geely Atlas останется без атмосферных двигателей
Китайский кроссовер в следующем году может лишиться атмосферных двигателей в пользу еще одного турбированного.
Политика
В Совфеде прокомментировали претензии Польши из-за слов Путина
Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировали претензии Польши из-за слов президента России Владимира Путина.
Гаджеты
В Vivo назвали сроки обновления смартфонов до Android 10
Все новые аппараты Vivo, выпущенные в следующем году Android 10 получат из коробки.
Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Происшествия
Певца Рому Жукова приняли за пьяного и не пустили в самолет
Адвокат певца Ромы Жукова Александр Усачев в разговоре с РЕН ТВ рассказал, что артиста не пустили в самолет в Якутске.
Происшествия
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Политика
Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»
Несколько пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных сайта "Миротворец", как пишет издание Фонтанка.ру.
Энергетика
«Газпром» заберет у целой российской области газопроводы за долги
«Газпром» заберет у Брянской области сеть муниципальных газопроводов в счет долгов за потребленный газ.
Кино
Умерла актриса из фильма «Лолита» Сью Лайон
Актриса стала известной благодаря роли Лолиты в одноименном фильме Стэнли Кубрика. За нее она получила премию "Золотой глобус".
Хоккей
Овечкин отказался от участия в матче всех звезд
После матча с «Коламбусом» российская звезда НХЛ Александр Овечкин заявил, что в 2020 году он не примет участие в традиционной встрече лучших игроков лиги, несмотря на то, что болельщики выбрали его капитаном команды.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Происшествия
В Киеве противники освобождения и обмена экс-беркутовцев устроили акцию протеста
Как ожидается, они, в числе прочих, войдут в список обменянных удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом.
Наука
К 2050 году все страны мира могут перейти на «зеленую» энергию
Эксперты уверены, что переход на альтернативные источники питания к 2050 году вполне реален, так как ранее план был рассчитан до 2030 года, но в силу социальных и политических причин актуальный расчет более целесообразен.
Политика
Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Транспорт