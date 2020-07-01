Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела.

Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко

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