Политика
BFM.ruСуд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко
Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела.
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Порошенко попросил Зеленского посадить себя в тюрьму: «Не надо откладывать»
Московский Комсомолец11:08
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Футбол
«Ньюкасл» в гостях крупно переиграл «Борнмут»
Советский спорт 14:55
Общество
Венедиктов назвал нечестным голосование на предприятиях
Заместитель руководителя Общественной палаты города Москвы, главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов подверг критике голосование по поправкам к Конституции, организованное на предприятиях.
Коммерсантъ 09:10
Политика
ЦИК пообещала не допустить случаев двойного голосования по Конституции
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предпримет все меры для недопущения двойного голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 15:16
Общество
ЦИК опроверг информацию о данных голосования в Коми
Центральная избирательная комиссия опровергла информацию о том, что граждане республики Коми в большинстве своем проголосовали "против" поправок в Конституцию.
Народные новости 15:01
Общество
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
Медиазона 09:20
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 15:16
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com вчера в 09:39
Политика
Трамп назвал историю о сговоре России с талибами выдумкой
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил, зачем журналисты запустили «утку» о том, что Россия платит афганским талибам за убийство американских солдат.
Городовой 11:53
Спорт
Глава ВФЛА сообщил о принятых мерах для выплаты штрафа World Athletics
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко заявил, что организация сделала все возможное, чтобы выплатить Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) штраф за вмешательство в расследование допингового дела прыгуна в высоту Данилы Лысенко, но средства так и не были найдены.
РБК 11:20
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
Политика
Минтранс не подтвердил данные об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
Минтранс России опровергает данные о том, что авиационные рейсы из РФ в Турцию возобновятся с 15 июля.
ToDay News Ufa 13:46
Политика
Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
Вечерний Мурманск 07:58
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Экономика
Мировая отрасль туризма из-за пандемии может потерять до $3,3 трлн
Мировая отрасль туризма может потерять до 3,3 триллиона долларов из-за пандемии коронавируса, что составляет 4,2 процента совокупного мирового валового внутреннего продукта (ВВП).
Российская газета 11:15
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru вчера в 06:34
Происшествия
Учительница похвасталась сексом с несовершеннолетним и была арестована
Учительница из Флориды занялась оральным сексом с 15-летним подростком на школьном выпускном и похвасталась этим присутствующим гостям.
Lenta.ru 12:53
Футбол
Футбольное дерби «Уфы» и казанского «Рубина» завершилось вничью
Вадим Евсеев, занимающий должность главного тренера в российском профессиональном футбольном клубе "Уфа", прокомментировал закончившееся вничью противостояние своих подопечных с казанским "Рубином".
CT news 11:51
Общество
Экзитпол ВЦИОМ: поправки к Конституции поддержали 71,2% россиян
Поправки к Конституции РФ поддержали 71,2% россиян. Таковы данные экзитпола Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
NewInform 15:52
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Общество
В Минске задержана и доставлена в СИЗО КГБ помощница Бабарико
Правоохранительные органы Белоруссии задержали члена инициативной группы претендента на пост президента республики Виктора Бабарико Елену Карагачеву, которая более 20 лет проработала в Белгазпромбанке.
Эхо Москвы 14:53
Политика
Трамп выразил надежду на скорое появление вакцины от коронавируса
Вашингтон, 1 июля 2020, 22:51 — REGNUM Коронавирус в какой-то момент исчезнет, а вакцина к нему уже скоро появится, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
REGNUM 15:51
Политика
Сайт ОП подвергся хакерской атаке с украинского IP-адреса
Официальный сайт Общественной палаты РФ вновь подвергся хакерской атаке, IP-адрес, с которого она произведена, находится на Украине, несколько сообщений о ходе наблюдения за голосованием по поправкам в конституцию были заменены фейками, сообщили РИА Новости в ОП РФ.
РИА Новости 15:49