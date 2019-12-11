Политика

Российская газетаРоссийская газетаСуд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы

Святошинский районный суд Киева признал депутата Госдумы от Республики Крым Светлану Савченко виновной в госизмене и заочно приговорил ее к 14 годам тюремного заключения.
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Украинский и российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета Государственной думы по культуре с 5 октября 2016 года. В прошлом - председатель постоянной комиссии Государственного совета Крыма по культуре.
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