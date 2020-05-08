Происшествия
Российская газетаКрасноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска избрал меру пресечения бизнесмену и экс-депутату Законодательного Собрания Красноярского края Анатолию Быкову, сообщили в пресс-службе красноярского краевого суда.
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Бывший депутат Законодательного собрания Красноярского края и бизнесмен Анатолий Быков арестован на один месяц и 26 суток — до 4 июля 2020 года, сообщил Красноярский краевой суд.Forbes06:10
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