Происшествия

ТАССТАСССуд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Республике Крым.
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Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров

ТАСС07:31

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