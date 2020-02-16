Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Республике Крым.

Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров

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Политика В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Политика Путин заявил о противниках бесплатного горячего питания в школах Глава государства рассказал им о сложностях с претворением в жизнь его инициативы о обеспечению школьников начальных классов бесплатным горячим питанием.

Политика Маас отметил многочисленные нарушения оружейного эмбарго в Ливии Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в воскресенье о многочисленных нарушениях эмбарго на поставку вооружений в Ливию, которые отмечались, по его словам, в последние недели.

Происшествия В ДТП под Саратовом погиб младенец Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, один из которых опрокинулся в кювет, в результате погиб младенец, еще четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного управления ГИБДД.

Технологии Против прослушки: Ученые изобрели «антишпионский» браслет Изданию New York Times стало известно о проделанной работе техников из Чикаго — браслете с 24 динамиками, незаметно излучающими сигналы ультразвука, мешающими другим устройствам записывать речь.