Происшествия
ТАСССуд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Республике Крым.
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Ян Блахович пообещал нокаутировать Джона Джонса
Футбол
Ещенко: желаю Маркитесову доказать, что он не просто так ромбик носит
Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о воспитаннике клуба Дмитрие Маркитесове.
Происшествия
В Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме
В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ.
Происшествия
Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных
Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы.
Армия и оружие
Колонна армии США с военной техникой направилась из Ирака в Сирию
Колонна американской армии с военной техникой направилась из Ирака на территорию Сирии.
Политика
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
Общество
У сбежавшей из Боткинской больницы петербурженки не нашли коронавируса
У петербурженки Аллы Ильиной, которая самовольно покинула инфекционную больницу имени С.П. Боткина, не нашли коронавирус.
Космос
NASA обновило легендарное фото Земли из космоса
На фото изображена наша планеты – крошечная голубая точка в бескрайнем космическом пространстве.
Экономика
Углепром Кузбасса готовится к массовым сокращениям
Российский углепром, большая часть которого нынче сосредоточена в Кузбассе, в кризисе и в расстройстве.
Политика
В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Наука
В Китае стали дезинфицировать деньги из-за короновируса
ЦБ Китая дезинфицирует банкноты и изымет часть их из оборота, заменив на новые.
Политика
Власти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции
Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Политика
В Норвегии ответили отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Замглавы МИД Норвегии Аудун Халворсен сообщил, что Осло не планирует проводить консультации по Шпицбергену.
Политика
Путин заявил о противниках бесплатного горячего питания в школах
Глава государства рассказал им о сложностях с претворением в жизнь его инициативы о обеспечению школьников начальных классов бесплатным горячим питанием.
Музыка
Лидер группы Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Авто
Tesla увеличила запас хода Model S и Model X
Политика
Маас отметил многочисленные нарушения оружейного эмбарго в Ливии
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил в воскресенье о многочисленных нарушениях эмбарго на поставку вооружений в Ливию, которые отмечались, по его словам, в последние недели.
Происшествия
В ДТП под Саратовом погиб младенец
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Саратовской области, один из которых опрокинулся в кювет, в результате погиб младенец, еще четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного управления ГИБДД.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина уступил «Аризоне»
Технологии
Против прослушки: Ученые изобрели «антишпионский» браслет
Изданию New York Times стало известно о проделанной работе техников из Чикаго — браслете с 24 динамиками, незаметно излучающими сигналы ультразвука, мешающими другим устройствам записывать речь.
Здоровье
Названы продукты, которые могут спровоцировать выкидыш
К настоящему времени удалось определить продукты, которые могут привести к выкидышу.
Экономика
В России может снизиться размер выплат по ипотеке
В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.