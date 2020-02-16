Происшествия

ТАССТАСССуд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Республике Крым.
Читать в источнике
Комментировать37
с чего всё началось

Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве

Еще трое из четырех украинских рыбаков, задержанных накануне в Азовском море российскими пограничниками, признали факт незаконного вылова рыбы, следует из видеозаписей допросов, распространенных в воскресенье пограничным управлением ФСБ по республике Крым.
Интерфакс05:32

Подробнее о событии

В Крыму арестовали на 10 суток четырёх украинских браконьеров

RT на русском07:48

Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских рыбаков

РБК08:12

Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве

Интерфакс05:32

Суд в Крыму арестовал за браконьерство четырех украинских рыбаков

Московский Комсомолец07:46

Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве

Комсомольская правда06:00

Задержанных украинских браконьеров арестовали на десять суток

РИА Новости08:04

Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров

ТАСС07:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских жёнах

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO высказался против гражданских браков, сравнив гражданских жён с «бесплатными проститутками».
RT на русском 10:01
Происшествия

Нацполиция Украины задержала криминального «авторитета» Анисимова

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook, что в результате тщательно спланированной операции сегодня был задержан криминальный "авторитет" Евгений Анисимов.
Московский Комсомолец 10:37
Происшествия

Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку

В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
РБК 09:36
Общество

В Китае начали производить первое лекарство от коронавируса

В китайском городе Тайчжоу провинции Чжэцзян начали производить первое возможное лекарство от смертельного коронавируса COVID-19.
Lenta.ru 11:12
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Биатлон

Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета 11:14
Политика

Рухани призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности по Сирии

Президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул важность соблюдения Турцией договоренностей, которые были достигнуты в результате трехсторонних переговоров Москвы, Тегерана и Анкары в Сочи.
REGNUM 10:05
Биатлон

Свендсен: Логинов слишком резко прибавил — отсюда такая реакция

Норвежский экс-биатлонист, комментатор Эмиль Хегле Свендсен объяснил, почему представители сборной Норвегии так резко отреагировали на победу Александра Логинова в спринте на чемпионате мира.
Нева Спорт 08:32
Общество

Какая погода ожидает жителей Московского региона на предстоящей неделе

С 17 по 23 февраля жителей и гостей Москвы ожидает по-апрельски тёплая погода.
RT на русском 10:46
Шоу-бизнес

В Брянске после концерта Ольгу Бузову под руки увели со сцены

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела вчера в 12:53
Шоу-бизнес

Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков

31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Московский Комсомолец 02:48
Армия и оружие

Боевики бросили в бой захваченный Т-90 сирийской армии

Захваченный недавно боевиками Т-90, принадлежавший сирийской армии, в настоящее время воюет уже против своих бывших владельцев.
Вестник Мордовии 10:40
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС 12:30
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета 04:40
Происшествия

Настоятель храма в Москве рассказал, как обезвредили напавшего с ножом

Напавшего с ножом в Никольском храме в Москве удалось задержать благодаря своевременным действиям прихожан и полиции, рассказал РИА Новости настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков.
РИА Новости 07:59
Баскетбол

Звёзды мира победили звёзд России в Матче звёзд Единой лиги ВТБ

В Москве состоялся Матч звёзд баскетбольной Единой лиги ВТБ, победу в котором одержала сборная иностранных игроков.
RT на русском 12:28
Экономика

В России может снизиться размер выплат по ипотеке

В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.
Известия вчера в 03:52
Финансы

Доллар США демонстрирует лучшие показатели за пять лет

Доллар США демонстрирует лучшие показатели на начало года за последние пять лет, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 00:25
Политика

В Крыму проект нового герба Белоруссии назвали странным

Глава белорусской общины Крыма Роман Чегринец раскритиковал концепцию нового герба Белоруссии, где очертание земного шара смещено с России в сторону Европы.
News.ru 10:37
Происшествия

Петербурженка укусом отбилась от насильника в парадной

Девушка начала сопротивляться и укусила неизвестного, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
Gazeta.SPb 10:51
Космос

НАСА представило новую версию легендарного снимка Земли Pale Blue Dot

К 30-й годовщине одного из самых знаменитых снимков, сделанных при помощи космического аппарата Voyager («Вояджер»), ученые Лаборатории реактивного движения НАСА, расположенной в Пасадене, штат Калифорния, опубликовали новую версию этого изображения, известного как Pale Blue Dot («бледно-голубая точка»).
AstroNews.ru 14 февраля в 11:17
Общество

Трое россиян с лайнера Westerdam в Камбодже долетели до Петербурга

Мойка78 08:59
Шоу-бизнес

Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева

Журналистская правда 01:40
Политика

Захарова рассказала о словах Помпео после переговоров с Лавровым

Выходя из помещения после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Майк Помпео пожелал российскому коллеге удачи, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 14 февраля в 16:04
Авто

Составлен топ-10 самых ликвидных подержанных автомобилей в России

На втором месте располагается Hyundai Solaris, у которого среднее время продажи составляет 12,1 дня, а стоимость – 410-845 тыс. рублей.
Tvoe-avto.com 14 февраля в 04:58
Шоу-бизнес

Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск

Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Экономика сегодня 02:30
Авто

Рассекречен новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X

Премьера Volkswagen Tayron X состоится в ближайшее время.
Faktom 13 февраля в 01:31
Игры

В Dreams воссоздали Fallout 4 — в игре доступно несколько квестов

Пользователь Robo_Killer_v2 создал в Dreams уровень по мотивам Fallout 4. Моддер реализовал на карте шесть квестов, четыре мини-игры и другие геймплейные особенности RPG от Bethesda.
CyberSport.ru 09:12
Футбол

«Манчестер Сити» могут лишить титула АПЛ 2014 года

Руководство АПЛ может лишить «Манчестер Сити» чемпионского титула 2014 года.
ProstoProSport 06:55
Политика

Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции

В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Газета.Ru 03:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное