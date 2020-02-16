Еще трое из четырех украинских рыбаков, задержанных накануне в Азовском море российскими пограничниками, признали факт незаконного вылова рыбы, следует из видеозаписей допросов, распространенных в воскресенье пограничным управлением ФСБ по республике Крым.

с чего всё началось

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Республике Крым.

Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров

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