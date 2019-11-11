Общество

Life.ruLife.ruСуд в Кувейте приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам тюрьмы

Российской предпринимательнице Марии Лазаревой вынесли приговор в уголовном суде Кувейта первой инстанции. По обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта её приговорили к 15 годам лишения свободы и крупному денежному штрафу.
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В Кувейте россиянку Марию Лазареву приговорили к 15 годам лишения свободы

Уголовный суд Кувейта первой инстанции приговорил российскую предпринимательницу Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы и крупному денежному штрафу по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта, говорится в тексте постановления суда, полученном РИА Новости.
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