Уголовный суд Кувейта первой инстанции приговорил российскую предпринимательницу Марию Лазареву к 15 годам лишения свободы и крупному денежному штрафу по обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта, говорится в тексте постановления суда, полученном РИА Новости.

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Российской предпринимательнице Марии Лазаревой вынесли приговор в уголовном суде Кувейта первой инстанции. По обвинению в растрате средств Портового управления Кувейта её приговорили к 15 годам лишения свободы и крупному денежному штрафу.

Суд в Кувейте приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам тюрьмы

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