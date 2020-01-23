Высокий суд Лондона удовлетворил иск «Траста» к бывшим владельцам Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову и их женам, говорится в решении суда. Они должны выплатить банку $900 млн, уточнил представитель «Траста».

с чего всё началось

Четырехлетний процесс в Высоком суде Лондона по делу о выводе средств рухнувшего банка «Траст» окончился в пользу истца: бывших владельцев кредитной организации Илью Юрова, Сергея Беляева, Николая Фетисова и их жен обязали выплатить 900 миллионов долларов.

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