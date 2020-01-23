Экономика

КомпанияКомпанияСуд в Лондоне обязал выплатить $900 млн экс-владельцев банка «Траст»

Четырехлетний процесс в Высоком суде Лондона по делу о выводе средств рухнувшего банка «Траст» окончился в пользу истца: бывших владельцев кредитной организации Илью Юрова, Сергея Беляева, Николая Фетисова и их жен обязали выплатить 900 миллионов долларов.
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с чего всё началось

«Траст» выиграл спор в Лондоне на $900 млн у бывших собственников

Высокий суд Лондона удовлетворил иск «Траста» к бывшим владельцам Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову и их женам, говорится в решении суда. Они должны выплатить банку $900 млн, уточнил представитель «Траста».
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Лондонский суд обязал бывших собственников «Траста» выплатить банку $900 млн

Коммерсантъвчера в 07:06

Экс-владельцы выплатят «Трасту» $900 млн

Право.рувчера в 08:26

Суд в Лондоне обязал выплатить $900 млн экс-владельцев банка «Траст»

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Лондонский суд обязал экс-владельцев «Траста» выплатить банку $900 млн

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Красная веснавчера в 10:30

Банк «Траст» заявил о победе в споре с бывшими собственниками на $900 млн

РБКвчера в 06:35

«Траст» выиграл спор в Лондоне на $900 млн у бывших собственников

Ведомостивчера в 05:52
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
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