Происшествия
Газета.RuСуд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми
Басманный суд Москвы постановил отправить в СИЗО еще двух фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову. По ее словам, также под стражу заключили Кирилла Анисимова и Романа Емашева.
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Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
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Первый бой в UFC Джоджуа проиграла Саре Морас в сентябре 2019-го. Этот бой стал вторым в данном турнире.
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Twitter: взлом аккаунтов произошел при участии сотрудников соцсети
В Twitter заявили, что хакеры взломали несколько проверенных аккаунтов знаменитостей при участии сотрудников соцсети.
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Cumhuriyet (Турция): Москва — золотой ключ в Восточном Средиземноморье (Cumhuriyet)
Поскольку Вашингтон рассматривает этот призыв Эрдогана как ключ, который необходимо использовать для того, чтобы подорвать отношения Турции и России.
ИноСМИ 10:00
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«Вест Хэм» — «Уотфорд». Прогноз: Мойес, Ярмоленко и Уилшир оставят «молотобойцев» в АПЛ
После рестарта сезона «Уотфорд» не набрал в гостях ни одного очка. 17 июля «Вест Хэм» примет «Уотфорд» в матче 36-го тура чемпионата Англии.
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Пентагон подтвердил испытания «супер-пупер» ракеты Трампа
Пентагон подтвердил, что во время испытаний скорость новой гиперзвуковой ракеты, о которой рассказывал Дональд Трамп, превышала скорость звука в 17 раз, сообщает телеканал CNN.
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По словам заявительницы, группа неизвестных мужчин пытались осуществить действия сексуального характера по отношению к трем малолетним мальчикам от 7 до 9 лет.
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ПФР напомнил о прибавке 5,6 тыс. к пенсии для россиян старше 80 лет
Пенсионеры, которым уже исполнилось 80 лет, получат дополнительные выплаты к пенсии. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
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Футбол
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Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
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Футбол
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В опубликованном на сайте NASA сообщении говорится, что запуск космической обсерватории переносится ориентировочно на 31 октября 2021 года из-за продолжающейся пандемии коронавируса и технических сложностей, возникших, в частности, в связи с уменьшением числа занятых на строительстве телескопа сотрудников.
Комсомольская правда 19:16
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Палеонтологи обнаружили динозавра с крюками
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В России завершился весенний военный призыв
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Известный стилист раскритиковал наряды Тины Канделаки
Известный стилист Александр Рогов подверг критике стиль телеведущей Тины Канделаки.
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