Басманный суд Москвы постановил отправить в СИЗО еще двух фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Морозову. По ее словам, также под стражу заключили Кирилла Анисимова и Романа Емашева.

Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми

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