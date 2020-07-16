Происшествия
РИА НовостиСуд в Москве арестовал еще трех человек по делу о торговле детьми
Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, повлекшей по неосторожности смерть младенца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
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Политика
В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу
Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны России) Сергей Рыжков заявил, что Соединенные Штаты решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос, а также стремясь избежать инспекции американской территории.
Известия 20:55
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Бывшая супруга Иосифа Пригожина вместе с детьми была признана утратившей право на пользование жильем.
ИнфоСМИ 05:24
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Общество
ОНК: Сафронов бросил в СИЗО курить, а Фургал получил первую передачу
Сергей Фургал сообщил ОНК, что получил первую передачу, и в ближайшее время ему в камеру доставят и вторую.
RT на русском 14:12
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Единоборства
Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC
Первый бой в UFC Джоджуа проиграла Саре Морас в сентябре 2019-го. Этот бой стал вторым в данном турнире.
Evo-rus.com 06:17
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Здоровье
Пандемия COVID-19 грозит переходом в эпидемию ожирения
После ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, мир может погрузиться в эпидемию ожирения, считают ученые университета Копенгагена.
Известия 17:10
Авто
Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya
Руководитель японского бренда Nissan анонсировал, что новый электрический кроссовер Nissan Ariya выступает в качестве начала новой истории компании.
Faktom 10:47
Политика
Штабы соперников Лукашенко решили объединить усилия на выборах
Штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК республики, решили объединить усилия на выборах, сообщает портал Tut.by.
РБК 09:46
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оказался инициатором развода с Кристиной Асмус
В последнем списке богатых и знаменитых Forbes 39-летний Харламов на 20-м месте с годовым заработком $2,9 млн. 22 июня Харламов и Асмус в соцсетях сообщили о своем решении развестись.
Известия 18:26
Здоровье
Министр здравоохранения РФ встретился с главой Якутии
Глава Якутии поблагодарил руководство Минздрава России за помощь в противодействии вирусу и рассказал о ситуации в республике.
Московский Комсомолец Якутия 11:19
Космос
В России создают двигатель для полетов за пределы Солнечной системы
Генеральный директор государственной корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что в России ведется разработка ядерного космического двигателя, благодаря которому станет возможным отправка кораблей за пределы Солнечной системы.
Военное дело вчера в 01:21
Политика
В ООН заявили об отсутствии данных о краже хакерами сведений о вакцине
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал информацию о попытке российских хакеров получить сведения о разработке в Великобритании, США и Канаде вакцины от коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 16:53
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия 15:55
Футбол
Месси раскритиковал «Барселону» и предрек ей вылет из Лиги чемпионов
Лидер "Барселоны" Лионель Месси выступил с критикой в адрес своей команды и отметил, что если она не прибавит, то проиграет "Наполи" и вылетит из Лиги чемпионов.
Российская газета 20:40
Авто
Kia представит новый кроссовер Sonet в августе
Компания Kia назвала дату презентации нового кроссовера Kia Sonet. Онлайн-мероприятие южнокорейского бренда состоится 7 августа.
Деловое.ТВ 08:34
Здоровье
Шестеро пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 215 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 166 пациентов, 6 носителей COVID-19 скончались, в том числе два непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:35
Политика
Трутнев: решение о назначении врио губернатора Хабаровского края будет принимать президент
Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
ТАСС 21:14
Общество
В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
Футбол
Защитник «Милана» Лаксальт согласился перейти в «Локомотив»
Спорт день за днем 13:32
Армия и оружие
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10
Культура
Открылся пресс-центр XXIX «Славянского базара в Витебске»
16 июля состоится открытие самого крупного open air Европы этого лета. Освещать открытие будет "Россия 1".
Российская газета 06:47
Экономика
В Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли
Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний.
Коммерсантъ 14:20
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета вчера в 10:51
Политика
МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе с Россией
В министерстве отметили, что только в прошлом месяце наряд российских пограничников задержал трех граждан Грузии, незаконно проникших на территорию Абхазии, пишет РИА Новости.
Новые Известия 02:00