Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСуд в Москве арестовал еще трех человек по делу о торговле детьми

Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, повлекшей по неосторожности смерть младенца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
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Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами

РБК16:19

Суд в Москве арестовал трёх фигурантов дела о торговле детьми

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Суд в столице арестовал фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей

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Министр здравоохранения РФ встретился с главой Якутии

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Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал информацию о попытке российских хакеров получить сведения о разработке в Великобритании, США и Канаде вакцины от коронавируса COVID-19.
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