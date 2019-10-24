Происшествия
ТАСССуд в Москве арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО Алексея Валуева, подозреваемого в государственной измене. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, он был арестован 14 октября.
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Суд в Москве арестовал до 12 декабря россиянина А.Валуева по обвинению в госизмене
Агентство Москва08:37
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:51, Вашингтон
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Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка
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