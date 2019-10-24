Происшествия

ТАССТАСССуд в Москве арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО Алексея Валуева, подозреваемого в государственной измене. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко, он был арестован 14 октября.
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В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

Интерфакс08:43

Суд в Москве арестовал до 12 декабря россиянина А.Валуева по обвинению в госизмене

Агентство Москва08:37

Суд в Москве арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене

ТАСС09:13

В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

РИА Новости08:55

Суд Москвы арестовал россиянина по статье о госизмене

Москва 2408:55

Московский суд арестовал подозреваемого в госизмене

РБК09:05

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

Газета.Ru12:11
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:51, Вашингтон
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Россиян предупредили о скатывании в застой и экономической войне

Эксперт отметил, что Россия вряд ли выйдет на рост ВВП в 3%.
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«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском

REGNUM вчера в 18:44
Армия и оружие

В НАТО отметили прогресс в стабилизации ситуации на севере Сирии

НАТО констатирует улучшение ситуации на севере Сирии, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 08:14
Политика

Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма

Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.
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Экономика

Песков рассказал о пользе списания долгов Африке

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия, списав африканским странам долг, открыла путь для работы своих компаний на континенте.
Взгляд.ру 14:47
Политика

Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России

После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Политика

Украинский Ощадбанк: Суд в Париже отказал РФ в приостановке взыскания $1,3 млрд

Парижский апелляционный суд отклонил заявление России, которая пыталась приостановить принудительное взыскание в пользу Ощадбанка 1,3 миллиарда долларов из-за утраты им активов в Крыму, сообщила в четверг пресс-служба крупнейшего украинского госбанка.
ПРАЙМ 11:41
Авто

Компания Mazda обновила кроссовер CX-8

Компания Mazda выпустила новую версию кроссовера CX-8.
Goroday.ru 13:42
Авто

Продемонстрировали УАЗ «Патриот» для ДПС

Ульяновский автозавод представил внедорожник УАЗ «Патриот» в исполнении ДПС.
Автоновости дня 09:20
Политика

Беседа Путина и Эрдогана один на один продлилась два часа

Во время переговоров в Сочи 22 октября президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, беседовали в формате «один на один» в течение минимум двух часов.
РБК 14:02
Происшествия

Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США

Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
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Вышел финальный трейлер «Звёздных войн»

Как ранее писал News.ru, в Оксфордский словарь английского языка внесли несколько терминов, связанных со вселенной «Звёздных войн».
News.ru 22 октября в 03:42
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Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов

Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 06:47
Происшествия

Суд заочно арестовал украинца по делу о нападении на посольство России

Российский суд заочно арестовал украинца Владимира Кошовенко, который обвиняется по делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.
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Кино

На «Оскар» снова номинирован Леонардо Ди Каприо

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Футбол

ЦСКА — Ференцварош 0:1

Московский ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапе футбольной Лиги Европы, потерпев поражение от венгерского "Ференцвароша".
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Спорт

В совет WADA вошел пообещавший бороться с Россией украинец Жданов

Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов представлен в качестве члена Совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Газета.Ru 14:23
Политика

Власти США начали процесс оформления депортации Марии Бутиной в Россию

Иммиграционно-таможенная служба при Министерстве внутренней безопасности США подала иммиграционное уведомление на россиянку Марию Бутину для ее передачи этому ведомству с целью содержания под стражей до момента депортации в Россию.
ТАСС 14:40
Общество

Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию

В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru 13:42
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в ростовской перестрелке на хуторе

Газета.Ru 11:36
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«Спартак» в гостях одержал волевую победу над «Торпедо»

В следующем матче Спартак на своем льду сыграет против рижского Динамо, а Торпедо дома встретится с Локомотивом.
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Общество

Вышедшая замуж китайская врач-бодибилдер впечатлила Интернет

Предсвадебные фотографии известной китайской модели-бодибилдера впечатлили пользователей сети.
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Технологии

Сотрудники Google обвинили руководство компании в слежке

Сотрудники Google считают, что руководство следило за возможными попытками организовать протесты и обсуждать трудовое право.
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Общество

Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
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Экономика

Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн

Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
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NASA не обнаружило индийского ровера на Луне

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Происшествия

В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери

РИА Новости 14:28
Происшествия

Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка

МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
RT на русском 14:10
Наука

ИИ поможет писать тексты парализованным людям

НАСА не смогло обнаружить на Луне следов посадки индийского модуля «Викрам» Так ИИ смог считать воображаемые предложения волонтера с точностью до 95% и скоростью около 66 символов в минуту, сообщили исследователи на ежегодном собрании Общества нейронаук.
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Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными

Королевство Эсватини является одним из самых маленьких государств на Африканском континенте, до 2018 года страна носила название Королевство Свазиленд.
РИА Новости 10:55
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