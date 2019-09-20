Пресненский суд Москвы арестовал на три месяца полицейского Алексея Смирнова, который устрoил стрельбу на станции метро «Рязанский проспект». «Выслушав мнения стoрон, суд решил арестовать Смиpнова до 19 ноября», — цитирует решение судьи «Интерфакс».

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Шоу-бизнес Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.

Автоспорт Хэмилтон выиграл вторую практику в Сингапуре, Квят – 11-й Британец Льюис Хэмилтон из Мерседеса показал лучшее время во вторых свободных заездах на Гран-при Сингапура.

ЖКХ Подача тепла в социальных учреждениях Москвы начнется досрочно Подача тепла в социальных учреждениях столицы начнется досрочно, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в пятницу.

Здоровье Систему помощи инвалидам раскритиковала Счетная палата Работа системы медико-социальной экспертизы названа Счетной палатой недостаточно эффективной.

Политика В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.

Политика Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по 15 объектам Ирана, но он не торопится.

Происшествия В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.

Происшествия Светлане Прокопьевой предъявили обвинение в оправдании терроризма Следственное управление СК РФ по Псковской области предъявило журналисту и бывшему главному редактору «Псковской губернии» Светлане Прокопьевой обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), об этом «ПГ» сообщила адвокат Светланы Татьяна Мартынова.

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Политика Хуситы заявили о прекращении атак на Саудовскую Аравию Захватившие власть на севере Йемена повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили о прекращении авиаударов с беспилотников по Саудовской Аравии, повстанцы ожидают аналогичного шага от Эр-Рияда.

Гаджеты Появился список смартфонов Samsung, которые получат Android 10 Южнокорейский гигант по производству электроники Samsung бета-версию операционной системы Android 10 в свои смартфоны намерен внедрить уже в октябре нынешнего года.

Здоровье В Туле назначен новый главврач областной клинической больницы На пост главного врача назначена Анна Савищева. До настоящего времени Анна Александровна возглавляла Городскую больницу №13.

Шоу-бизнес Меган Фокс объяснила, почему ее сын носит платья На днях 33-летняя Меган — мама 7-летнего Ноа, 5-летнего Бодхи и 3-летнего Джорни – стала героиней ток-шоу The Talk и объяснила журналистам, что меньше всего ее заботит, какую одежду предпочитают ее сыновья.

Игры В демоверсии Code Vein появился новый уровень Cure your thirst on 27 September: https://t.co/BuVfrywlTY pic.twitter.com/lYXyYoHj0C — Code Vein (@CodeVeinGame) September 19, 2019 Новый патч 1.1 открывает в демоверсии Code Vein целый уровень, The Town of Sacrifice.

Политика Зеленский заверил представителей МВФ в приверженности реформам Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ на Украине Роном ван Роденом заверил их в приверженности Украины курсу реформ.

Политика Минтранс допустил расторжение договора об управлении железными дорогами Армении Министерство транспорта России допускает досрочное расторжение договора об управлении ОАО "Российские железные дороги" железнодорожной сетью Армении, сообщил "Интерфаксу" представитель Минтранса.

Наука В честь Фродо из «Властелина колец» назвали блоху из Новой Зеландии Новозеландские исследователи смогли открыли очередной вид уникальных травяных блох и назвали его в честь хоббита Фродо Бэггинса, героя популярных книг Джона Толкина «Властелин колец».

Шоу-бизнес Мария Миронова: «Мужа зовут Андрей, мы поженились на Санторини» Актриса решила прекратить этот «цирк шапито» и заявила в Instagram-аккаунте, ее мужа зовут Андрей, и поженились они на Санторини.

Культура Первая мультимедийная выставка Никаса Сафронова открылась в Москве Первая мультимедийная выставка Никаса Сафронова "Иные миры" открылась в Государственном музее современной истории России в четверг вечером.

Гаджеты Galax продаёт карты с анимешными девушками, орлами и космическими видами Компания Galax, видимо, решила, что традиционные видеокарты выглядят слишком скучно, и потому предлагает специальные пластиковые вставки с различными принтами, которые позволяют персонализировать видеоускоритель.