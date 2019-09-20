Происшествия
ИзвестияСуд в Москве арестовал расстрелявшего коллег полицейского
Пресненский суд Москвы арестовал на три месяца полицейского Алексея Смирнова, который устрoил стрельбу на станции метро «Рязанский проспект». «Выслушав мнения стoрон, суд решил арестовать Смиpнова до 19 ноября», — цитирует решение судьи «Интерфакс».
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Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb вчера в 15:28
Происшествия
Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО
Ведомости 05:29
Автоспорт
Хэмилтон выиграл вторую практику в Сингапуре, Квят – 11-й
Британец Льюис Хэмилтон из Мерседеса показал лучшее время во вторых свободных заездах на Гран-при Сингапура.
Советский спорт 10:43
ЖКХ
Подача тепла в социальных учреждениях Москвы начнется досрочно
Подача тепла в социальных учреждениях столицы начнется досрочно, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в пятницу.
ТАСС 08:31
Происшествия
В Турции российских детей облили горящим маслом
Lenta.ru вчера в 19:36
Здоровье
Систему помощи инвалидам раскритиковала Счетная палата
Работа системы медико-социальной экспертизы названа Счетной палатой недостаточно эффективной.
Цензуры.Нет 03:01
Политика
В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22
Политика
Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по 15 объектам Ирана, но он не торопится.
РИА Новости 11:40
Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Происшествия
Светлане Прокопьевой предъявили обвинение в оправдании терроризма
Следственное управление СК РФ по Псковской области предъявило журналисту и бывшему главному редактору «Псковской губернии» Светлане Прокопьевой обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), об этом «ПГ» сообщила адвокат Светланы Татьяна Мартынова.
Псковская губерния 12:08
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Политика
Хуситы заявили о прекращении атак на Саудовскую Аравию
Захватившие власть на севере Йемена повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили о прекращении авиаударов с беспилотников по Саудовской Аравии, повстанцы ожидают аналогичного шага от Эр-Рияда.
Взгляд.ру 14:53
Гаджеты
Появился список смартфонов Samsung, которые получат Android 10
Южнокорейский гигант по производству электроники Samsung бета-версию операционной системы Android 10 в свои смартфоны намерен внедрить уже в октябре нынешнего года.
Вечерний курьер 08:20
Здоровье
В Туле назначен новый главврач областной клинической больницы
На пост главного врача назначена Анна Савищева. До настоящего времени Анна Александровна возглавляла Городскую больницу №13.
Центр 71 09:19
Шоу-бизнес
Меган Фокс объяснила, почему ее сын носит платья
На днях 33-летняя Меган — мама 7-летнего Ноа, 5-летнего Бодхи и 3-летнего Джорни – стала героиней ток-шоу The Talk и объяснила журналистам, что меньше всего ее заботит, какую одежду предпочитают ее сыновья.
Sunmag.me 10:55
Игры
В демоверсии Code Vein появился новый уровень
Cure your thirst on 27 September: https://t.co/BuVfrywlTY pic.twitter.com/lYXyYoHj0C — Code Vein (@CodeVeinGame) September 19, 2019 Новый патч 1.1 открывает в демоверсии Code Vein целый уровень, The Town of Sacrifice.
Игромания.ру 09:46
Политика
Зеленский заверил представителей МВФ в приверженности реформам
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ на Украине Роном ван Роденом заверил их в приверженности Украины курсу реформ.
ТАСС 14:24
Политика
Минтранс допустил расторжение договора об управлении железными дорогами Армении
Министерство транспорта России допускает досрочное расторжение договора об управлении ОАО "Российские железные дороги" железнодорожной сетью Армении, сообщил "Интерфаксу" представитель Минтранса.
Интерфакс 13:44
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит
Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
Наука
В честь Фродо из «Властелина колец» назвали блоху из Новой Зеландии
Новозеландские исследователи смогли открыли очередной вид уникальных травяных блох и назвали его в честь хоббита Фродо Бэггинса, героя популярных книг Джона Толкина «Властелин колец».
Evo-rus.com 13:18
Шоу-бизнес
Мария Миронова: «Мужа зовут Андрей, мы поженились на Санторини»
Актриса решила прекратить этот «цирк шапито» и заявила в Instagram-аккаунте, ее мужа зовут Андрей, и поженились они на Санторини.
Актуальные Новости 08:10
Кино
Новый фильм с Уиллом Смитом назвали шедевром спецэффектов
Культуромания 01:08
Экономика
Медведев поручил правительству увеличить доход от туризма в три раза
Правительство утвердило стратегию развития туризма в России до 2035 года.
РБК 15:03
Культура
Первая мультимедийная выставка Никаса Сафронова открылась в Москве
Первая мультимедийная выставка Никаса Сафронова "Иные миры" открылась в Государственном музее современной истории России в четверг вечером.
ТАСС вчера в 11:43
Гаджеты
Galax продаёт карты с анимешными девушками, орлами и космическими видами
Компания Galax, видимо, решила, что традиционные видеокарты выглядят слишком скучно, и потому предлагает специальные пластиковые вставки с различными принтами, которые позволяют персонализировать видеоускоритель.
Игромания.ру 14:25
Футбол
РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз не позволил петербургскому "Зениту" дозаявить нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России вне регистрационного периода.
РИА Новости 09:34