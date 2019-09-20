Происшествия
ИзвестияСуд в Москве арестовал расстрелявшего коллег полицейского
Пресненский суд Москвы арестовал на три месяца полицейского Алексея Смирнова, который устрoил стрельбу на станции метро «Рязанский проспект». «Выслушав мнения стoрон, суд решил арестовать Смиpнова до 19 ноября», — цитирует решение судьи «Интерфакс».
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Космос
Активность ядер галактик возросла за несколько месяцев
Ученые обнаружили относительно быстрое изменение состояния сразу у шести галактик: за несколько месяцев их ядра резко нарастили активность.
N+1 10:35
Футбол
ФК «Ростов» пригласил на матч теннисиста Медведева
Футбольный клуб «Ростов» пригласил российского теннисиста Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей команды.
RT на русском 04:59
Общество
В Госдуме рассказали, когда лучше всего брать отпуск
Наиболее финансово выгодным временем для ухода в отпуск являются месяцы, в которых больше всего рабочих дней.
Известия 17:03
Армия и оружие
Минобороны ответило на планы США по прорыву ПВО Калининграда
"Возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению, сопровождению и, при необходимости, гарантированной нейтрализации любых воздушных целей в зоне ответственности хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике", - цитирует военное ведомство РИА Новости.
Ruposters.ru 06:56
Политика
Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Политика
США освободили от торговых пошлин более 400 товаров из Китая
12 сентября США отложили повышение пошлин на китайские товары с 1 на 15 октября, заявлял президент США Дональд Трамп.
Ведомости 15:13
Политика
Лавров: США уже начали работу по размещению оружия в космосе
"Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность", - подчеркнул Лавров.
ТАСС вчера в 17:06
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 08:22
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Отрыв „Ливерпуля“? Я расслаблен»
Sportbox.RU 17:28
Происшествия
Театр.doc в Москве сообщил о провокации во время спектакля
В московском Театре.doc сообщили, что во время спектакля "Война близко" в пятницу произошла провокация, некоторые зрители покинули помещение, но сам спектакль не прерывался.
РИА Новости 15:57
Спорт
Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА
Девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства после интервью главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса французскому изданию L'Equipe, следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 04:31
Политика
В МИД Украины заявили о деградации антироссийских санкций
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что санкции против РФ "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран ЕС.
РИА Новости 07:21
Происшествия
Павла Устинова отпустили под подписку о невыезде
Газета.Ru 05:28
Общество
В РПЦ не будут наказывать священников, поддержавших участников митингов в Москве
Ранее портал "Православие и мир" опубликовал открытое письмо более 40 священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ), Украинской православной церкви (УПЦ) и Белорусской православной церкви (БПЦ), в котором они призвали к пересмотру судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду осужденных по "московскому делу".
ТАСС 16:55
Авто
Subaru готовит спецверсию Subaru Outback Black Line для России
21 сентября 2019 года компания Subaru представит на фестивале Subafest-2019 новую спецверсию кроссовера Subaru Outback – Black Line.
Автоновости дня вчера в 08:39
Армия и оружие
В США признали бессилие перед гиперзвуковыми ракетами РФ
Журналисты американского издания The National Interest признали неспособность США отразить атаку гиперзвуковыми ракетами.
News.ru вчера в 22:38
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
В России начались продажи новой линейки смартфонов от Apple - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Газета.Ru 12:52
Политика
Путин остался доволен учениями «Центр-2019»
RT на русском 05:56
Здоровье
Названы вредные и полезные сорта хлеба
Актуальные Новости 17 сентября в 14:07
Происшествия
Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца
Днепровский районный суд Киева на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост в столице Украины, с альтернативой внесения залога в 11,7 тысячи долларов, передает в пятницу агентство УНН.
РИА Новости 11:20
Общество
Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
В Якутии высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности, производстве и консалтинге, в ХМАО — в добывающей промышленности, строительстве и транспорте, в Ямало-Ненецком автономном округе — в производстве, здравоохранении, строительстве и добывающей промышленности.
РИА Новости 00:12
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM вчера в 00:58
Здоровье
Центр медицинской радиологии в Димитровграде принял первых пациентов
Ульяновская правда 07:17
Общество
Глава Совета муфтиев России назвал число мусульман в Москве
Гайнутдин отметил, что если в советские годы на праздничные намазы Ураза-байрам и Курбан-байрам в Москве собирались до 35 тыс. верующих, то сейчас — 130 тыс. только в Соборной мечети.
Известия вчера в 18:31
Политика
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает пост
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон покидает пост, передает Reuters. Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 16:19
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец вчера в 04:41
Политика
На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия 14:33