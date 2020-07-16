Происшествия
RT на русскомСуд в Москве арестовал трёх фигурантов дела о торговле детьми
Накануне суд арестовал четырёх врачей-гинекологов и акушеров в рамках данного дела. В январе в Одинцове были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми после обнаружения в одной из квартир в посёлке ВНИИССОК тела новорождённого мальчика.
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Суд арестовал восьмого фигуранта дела о продаже детей от суррогатных матерей
Агентство Москвавчера в 13:37
Суд в столице арестовал фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей
Москва 24вчера в 13:13
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Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
РБК вчера в 22:51
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Индии превысило один миллион
Число зараженных коронавирусом в Индии превысило один миллион. Об этом сообщает The New York Times.
Lenta.ru 00:36
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
Армия и оружие
Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС
МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.
Взгляд.ру вчера в 15:15
Здоровье
В Хабаровском крае ухудшилась обстановка по коронавирусу
Напомним, что число ежедневно поступающих в больницы жителей Хабаровского края с подтвержденным коронавирусом сохраняется на отметке, выше ста.
Московский Комсомолец 02:58
Происшествия
Пять пациентов с коронавирусом умерли в Новосибирской области за сутки
Пять пациентов с диагнозом «коронавирус» скончались в Новосибирской области за последние сутки, по данным оперативного штаба.
Atas.info 02:37
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Армия и оружие
В Росгвардии на Кавказе сформировано новое авиационное подразделение
Вертолётные отряды базируются на Ставрополье, в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Чеченской Республике.
Кавказ Пост 03:01
Политика
Памфилова выступила за перенос единого дня голосования
В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 08:35
Здоровье
Полпред в УФО сообщил о дефиците коек для пациентов с коронавирусом в Свердловской области
По данным полпредства, на 15 июля в Свердловской области занято 81% инфекционных коек, а в Екатеринбурге в последнее время более 90%.
ТАСС 02:43
Общество
Коронавирусом за сутки в Саратовской области заразились 94 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 17 июля выявлено 94 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 01:53
Общество
В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса
Всего в Крыму коронавирусом заболел 931 человек, выздоровели 684, умерли 12.
Вести.Севастополь 02:59
Общество
145 жителей Челябинской области с коронавирусом выявлено за сутки
На утро 17 июля в регионе подтверждены 9931 случай заболевания COVID-19, из которых 145 новых подтверждений.
Миасский рабочий 02:30
Политика
В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу
REGNUM вчера в 18:49
Шоу-бизнес
Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой
Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.
РИА Новости 00:26
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Солнце на небе Анна Рыжкова © ИА Красная Весна "Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным", — заявил научный руководитель, добавив, что такие перепады погоды будут чередоваться.
REGNUM вчера в 08:33
Общество
США побили рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
США побили рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом за сутки.
Газета Кемерова 03:17
Экономика
ЦБ лишил лицензии московский банк «Кузнецкий мост»
Центробанк аннулировал лицензию банка «Кузнецкий мост», говорится в сообщении на сайте регулятора.
РБК 03:19
Общество
Красноярская учительница химии сдала ЕГЭ вместе с выпускниками
В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева ради эксперимента сдала в местной школе ЕГЭ по химии вместе с выпускниками.
РБК 03:13
Общество
Мишустин прибыл в Минск на заседание Евразийского межправсовета
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск, где в пятницу примет участие в первом после начала пандемии заседании Евразийского межправительственного совета в очном формате.
ТАСС 03:18
Происшествия
Украинский суд продлил арест двум обвиняемым в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева продлил на два месяца срок содержания под стражей Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета.
ТАСС 02:57
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС 15 июля в 03:12
Наука
Воздействие на организм сетей 4G и 5G проверили на рыбах
Ученые проверили, как воздействуют радиоволны 4G и 5G на живые организмы.
Уфимские Заметки вчера в 23:59
Происшествия
В Пугачеве обнаружили тело пропавшей 2 недели назад женщины
Вчера, 16 июля, в Пугачеве Саратовской области обнаружили тело 66-летней женщины, которая исчезла около 2 недель назад.
Четвертая Власть 02:50
Происшествия
В Москве задержали начальника отдела МВД
В Москве задержали начальника шестого отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 15:49
Общество
Кавазашвили поведал о проблемах с психическим здоровьем у Бубнова
Известный в прошлом советский вратарь Анзор Кавазашвили заявил о проблемах с психическим здоровьем у экс-игрока «Спартака» Александра Бубнова.
Евро-футбол.ру вчера в 17:34
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Армия и оружие
Путин поручил провести внезапную проверку армии
Президент России Владимир Путин поручил провести внезапную проверку армии. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.
Lenta.ru 03:25
Футбол
Федотов назвал место, где изолировали игроков «Сочи»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» вспомнил матч с «Ростовом» и рассказал, где сейчас находится команда.
Евро-футбол.ру вчера в 16:21
Общество
Россиянам бесплатно раздадут земельные участки в Арктике
Lenta.ru вчера в 09:22