Официальным подтверждением органов следствия ТАСС пока не располагает.

с чего всё началось

Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова

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