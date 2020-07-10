Происшествия

ТАССТАСССуд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова

Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
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с чего всё началось

Банковские счета Ивана Сафронова и его родственников заблокировали

Официальным подтверждением органов следствия ТАСС пока не располагает.
ТАССвчера в 17:38

Подробнее о событии

В Лефортовском суде опровергли данные об аресте счетов Сафронова

News.ru05:57

В суде опровергли арест имущества и банковских счетов Сафронова

Известия05:43

Появились сведения о блокировке счетов подозреваемого в госизмене Сафронова

Взгляд.рувчера в 18:33

Защита опровергла сведения о блокировке счетов родственников Сафронова

РИА Новости03:30

Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова

ТАСС05:29

Суд опроверг арест имущества Ивана Сафронова

Коммерсантъ05:22

Лефортовский суд Москвы не выносил решений об аресте имущества журналиста Ивана Сафронова

Эхо Москвы05:31
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Общество

Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 10:40
22
Общество

СК изымает документы по аукциону на покупку квартир сиротам в Воронеже

Следователи изымают документы в департаменте соцзащиты Воронежской области по несостоявшемуся аукциону на покупку квартир для детей-сирот, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Андрикевич.
РИА Новости 06:01
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Политика

В Кремле не обсуждали отмену дня тишины перед единым днем голосования

Никаких обсуждений в Кремле по отмене дня тишины перед единым днем голосования не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:08
67
Политика

Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи.
РИА Новости 06:07
478
Происшествия

Суд закрыл процесс по вопросу об аресте губернатора Хабаровского края

BFM.ru 05:32
138
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышева друзья поздравили с Днем семьи

В подписи к снимку отмечается, что Заворотнюк и Чернышев показали пример настоящей любви, семьи и верности, а заболевание актрисы никак не повлияло на идиллию в отношениях влюбленных.
Дни24 02:26
1
Экономика

Экономика Украины продолжила падать

В документе отмечается, что негативное влияние коронавируса и «действие других факторов, сложившихся в предыдущих периодах», продолжают сдерживать развитие большинства видов экономической деятельности.
Lenta.ru вчера в 17:30
Армия и оружие

Проходящий модернизацию «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания

Проходящий капитальный ремонт и модернизацию в центре судоремонта "Дальзавод" бывший БПК проекта 1155, а ныне фрегат "Маршал Шапошников", впервые вышел на заводские ходовые испытания.
Военное обозрение 02:04
2
Кино

Съемки сериала по «Властелину колец» разморозят в Новой Зеландии

Газета.Ru 06:03
9
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
1,3K
Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
811
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом

Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru 04:32
23
Футбол

«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором

Новым генеральным директором «Спартака» назначен Шмиль Газизов, сообщается на сайте «красно-белых».
РБК 05:28
Экономика

Москва стала аутсайдером по росту цен на вторичное жилье

Лидер рейтинга – Манила: там цены на готовые квартиры с марта 2019 г. по март 2020 г. выросли на 22%.
Ведомости вчера в 17:17
2
Космос

Телескоп Hubble сфотографировал «пушистую» галактику

Космический телескоп Hubble заснял далекую галактику NGC 2775, заполненную молодыми звездами и имеющую перистый рисунок.
Известия 07 июля в 17:45
1
Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
225
Общество

В Петербурге объяснили рост смертности в июне

Санкт-Петербург, 10 июля 2020, 04:01 — REGNUM Пик эпидемии COVID-19 стал причиной увеличения показателей смертности в Санкт-Петербурге в июне.
REGNUM вчера в 21:01
324
Армия и оружие

США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35

США продадут Японии 105 истребителей пятого поколения F-35. Как сообщает Reuters, общая сумма контракта составила свыше $23 млрд.
Деловое.ТВ 02:54
19
Игры

В Epic Games Store началась раздача трёх игр

CyberSport.ru вчера в 11:47
7
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
9
Происшествия

Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52

На юго-запад Японии обрушились сильные ливни, жертвами которых, по последним данным. стали по меньшей меря пятбдесят два человека, двенадцать считаются пропавшими без вести.
Страна Советов on-line 07 июля в 14:33
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Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
1
Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
137
Армия и оружие

В России появятся мобильные полки ПВО, оснащенные ЗРПК «Панцирь»

В России начинается формирование полков ПВО мобильного резерва, укомплектованных зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь".
Тульская служба новостей 05:29
1
Политика

В Кремле гомофобские заявления считают перегибами

В Кремле гомофобские заявления считают перегибами, Путин относится к подобному нетерпимо - Песков.
ТАСС 06:03
Политика

Лавров: США уже решили судьбу договора о СНВ

Москва, 10 июля 2020, 13:04 — REGNUM Власти США уже приняли решение не продлевать российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3.
REGNUM 06:04
29
Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия 06:18
4
Авто

УАЗ на модель Aurus заменит «Русский Прадо»

Компания УАЗ заменит известную по прозвищу «Русский Прадо» модель «Патриот» автомобиль Aurus.
МедиаПоток 03:43
57
Общество

Минздрав назвал регионы, где чаще всего выявляют психические болезни

Чукотский автономный округ (АО), Алтайский край и Ямало-Ненецкий АО по данным за 2019 год вошли в число регионов с самым высоким показателем распространенности психических заболеваний с расчетом на 100 тыс. человек населения.
ТАСС 05:23
9
Космос

Ярославцы смогут увидеть первый за последние 20 лет парад планет

Городской телеканал 06 июля в 17:36
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Как работают Яндекс.Новости?
Советника главы Роскосмоса обвинили в госизменеБольше новостей по теме
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