Происшествия
ТАСССуд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова
Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
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с чего всё началось
Официальным подтверждением органов следствия ТАСС пока не располагает.ТАССвчера в 17:38
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Общество
Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 10:40
Общество
СК изымает документы по аукциону на покупку квартир сиротам в Воронеже
Следователи изымают документы в департаменте соцзащиты Воронежской области по несостоявшемуся аукциону на покупку квартир для детей-сирот, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Андрикевич.
РИА Новости 06:01
Политика
В Кремле не обсуждали отмену дня тишины перед единым днем голосования
Никаких обсуждений в Кремле по отмене дня тишины перед единым днем голосования не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:08
Политика
Песков ответил на появление записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему не известно о якобы состоявшемся в 2016 году разговоре российского лидера Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко, как и о достоверности опубликованной записи.
РИА Новости 06:07
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышева друзья поздравили с Днем семьи
В подписи к снимку отмечается, что Заворотнюк и Чернышев показали пример настоящей любви, семьи и верности, а заболевание актрисы никак не повлияло на идиллию в отношениях влюбленных.
Дни24 02:26
Экономика
Экономика Украины продолжила падать
В документе отмечается, что негативное влияние коронавируса и «действие других факторов, сложившихся в предыдущих периодах», продолжают сдерживать развитие большинства видов экономической деятельности.
Lenta.ru вчера в 17:30
Армия и оружие
Проходящий модернизацию «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания
Проходящий капитальный ремонт и модернизацию в центре судоремонта "Дальзавод" бывший БПК проекта 1155, а ныне фрегат "Маршал Шапошников", впервые вышел на заводские ходовые испытания.
Военное обозрение 02:04
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом
Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru 04:32
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Шамиля Газизова генеральным директором
Новым генеральным директором «Спартака» назначен Шмиль Газизов, сообщается на сайте «красно-белых».
РБК 05:28
Экономика
Москва стала аутсайдером по росту цен на вторичное жилье
Лидер рейтинга – Манила: там цены на готовые квартиры с марта 2019 г. по март 2020 г. выросли на 22%.
Ведомости вчера в 17:17
Космос
Телескоп Hubble сфотографировал «пушистую» галактику
Космический телескоп Hubble заснял далекую галактику NGC 2775, заполненную молодыми звездами и имеющую перистый рисунок.
Известия 07 июля в 17:45
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Общество
В Петербурге объяснили рост смертности в июне
Санкт-Петербург, 10 июля 2020, 04:01 — REGNUM Пик эпидемии COVID-19 стал причиной увеличения показателей смертности в Санкт-Петербурге в июне.
REGNUM вчера в 21:01
Армия и оружие
США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35
США продадут Японии 105 истребителей пятого поколения F-35. Как сообщает Reuters, общая сумма контракта составила свыше $23 млрд.
Деловое.ТВ 02:54
Игры
В Epic Games Store началась раздача трёх игр
CyberSport.ru вчера в 11:47
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
На юго-запад Японии обрушились сильные ливни, жертвами которых, по последним данным. стали по меньшей меря пятбдесят два человека, двенадцать считаются пропавшими без вести.
Страна Советов on-line 07 июля в 14:33
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
Армия и оружие
В России появятся мобильные полки ПВО, оснащенные ЗРПК «Панцирь»
В России начинается формирование полков ПВО мобильного резерва, укомплектованных зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь".
Тульская служба новостей 05:29
Политика
В Кремле гомофобские заявления считают перегибами
В Кремле гомофобские заявления считают перегибами, Путин относится к подобному нетерпимо - Песков.
ТАСС 06:03
Политика
Лавров: США уже решили судьбу договора о СНВ
Москва, 10 июля 2020, 13:04 — REGNUM Власти США уже приняли решение не продлевать российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3.
REGNUM 06:04
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия 06:18
Авто
УАЗ на модель Aurus заменит «Русский Прадо»
Компания УАЗ заменит известную по прозвищу «Русский Прадо» модель «Патриот» автомобиль Aurus.
МедиаПоток 03:43
Общество
Минздрав назвал регионы, где чаще всего выявляют психические болезни
Чукотский автономный округ (АО), Алтайский край и Ямало-Ненецкий АО по данным за 2019 год вошли в число регионов с самым высоким показателем распространенности психических заболеваний с расчетом на 100 тыс. человек населения.
ТАСС 05:23
Космос
Ярославцы смогут увидеть первый за последние 20 лет парад планет
Городской телеканал 06 июля в 17:36