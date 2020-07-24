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ТАСС
ТАСС

Суд в Москве огласит приговор по делу «Нового величия» 6 августа

Люблинский суд Москвы огласит приговор по делу "Нового величия" 6 августа. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.В источнике
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Коммерсантъ

Фигуранты дела «Нового величия» в последнем слове не признали вину

Коммерсантъ09:02
REGNUM

Приговор по делу «Нового величия» объявят 6 августа

REGNUM09:02
ТАСС

Суд в Москве огласит приговор по делу «Нового величия» 6 августа

ТАСС08:59
Агентство Москва

Фигурант дела «Нового величия» Руслан Костыленков попросил суд об оправдании или снисхождении

Агентство Москва08:26
РБК

Подсудимые по делу «Нового величия» выступили с последним словом

РБК09:17
Новая газета

«Новое величие» и незаконный арсенал следствия. Процесс завершен. Названа дата приговора. Защита перечислила все нестыковки и нарушения в уголовном деле

Новая газета08:50
Эхо Москвы

Обвиняемые по делу «Нового величия» выступили с последним словом в Люблинском районном суде

Эхо Москвы10:04

Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости22 июля в 05:56
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Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность

Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM17:04
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В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за введение дополнительного сбора с прибыли от продаж алкогольной и табачной продукции на развитие здравоохранения.
Известия00:19
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Автомобили Kia оказались самыми ликвидными во всем мире

В ходе анализа стоимости порядка 5,7 млн автомобилей, купленных новыми в первое полугодие 2017 года, эксперты выяснили, что за первые 3 года с момента приобретения машина теряет самую значительную часть первоначальной стоимости.
SpeedMe22 июля в 03:57

«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК22 июля в 09:53
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